Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun'un yaşamı! Taner olgun türküleri nelerdir? Taner Olgun, korona nedeniyle hayatını kaybetti. Koronadan hayata gözlerini yuman Taner Olgun kimdir, aslen nereli? Gelin eyledim türküsü aslında kimin? Kaynak: Koronadan hayatını kaybeden Taner Olgun kimdir?

İlk bestesi ''Gelin Eyledim'' kaseti ile adını duyuran sanatçı daha sonra birçok başarılı türkü seslendirdi. Kaynak: Koronadan hayatını kaybeden Taner Olgun biyografisi haberimizde.

TANER OLGUN BİYOGRAFİSİ

Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Taner Olgun, seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti. Meşhur gelin eyledim türküsü ile tanınan ve İlk bestesi ''Gelin Eyledim'' kaseti ile adını duyuran sanatçı daha sonra birçok başarılı türkü seslendirdi. Hasret çektiren utansın, olma sakın , gidelim mi kara gözlüm ne dersin gibi birçok başarılı türkü seslendirdi.

TANER OLGUN KORONAVİRÜS NEDENİYLE VEFAT ETTİ

Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, korona nedeniyle hayatını kaybetti. 44 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçı, sevenlerini yasa boğdu.