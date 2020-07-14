Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüs salgınında ikinci dalganın kış aylarında yaşanacağına dikkat çekildi. İkinci dalganın ilkinden daha büyük olabileceği belirtilen araştırmada, 120 bin kişinin daha hayatını kaybedebileceği ifade edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 576 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 13 milyonu aşkın insan ise ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, İngiltere'de yapılan bir araştırma ise ikinci dalga ile ilgili korkutan gerçeği ortaya çıkardı. Koronavirüsün kış aylarında çok daha büyük kayıplara yol açabileceğinden endişe ediliyor.

İLKİNDEN DAHA BÜYÜK OLABİLİR

İngiltere'de hükümet için yapılan bir çalışmada, İngiltere'de hükümet için yapılan bir çalışmada, koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalganın ilkinden daha büyük olabileceği ve 120 bin kişinin daha hastanelerde ölebileceği öngörüsünde bulunuldu.

"MAKUL EN KÖTÜ SENARYO" MODELİ OLUŞTURULDU

Hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance'ın çağrısıyla, Tıbbi Bilimler Akademisi'nin 37 bilim insanıyla yaptığı çalışmada "makul bir en kötü senaryo" modeli oluşturuldu. Karantina önlemleriyle olası tedavi ve aşıların hesaba katılmadığı çalışmada virüsün soğuk hava koşullarında daha uzun süre dayanabileceği ve insanların evlerine kapanmasıyla hastalığın daha hızlı yayılabileceği belirtildi.

251 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Yeni çalışmayla ilgili raporda Ocak ve Şubat'ta salgının zirve noktasına çıkabileceği ve bunun sonucunda 24.500 ile 251.000 kişinin daha hayatını kaybedebileceği vurgulandı.

Southampton Üniversitesi Hastanesi'nden Prof. Stephen Holgate, hükümete sundukları rapor için "Bu bir tahmin değil, bir olasılık" dedi ve çalışmanın enfeksiyonların artmasına izin verilmesi ve Ulusal Sağlık Sistemiyle (NHS) sosyal hizmetlerde hazırlık yapılmaması halinde salgının nasıl evrilebileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Uzmanlar sadece koronavirüs vakaları nedeniyle değil, grip mevsimi ve koronavirüsle bağlantısı olmayan hastalıklardan kaynaklanan yığılma yüzünden hastanelerin kışın çok büyük bir baskı altında kalabileceğini vurguladı. Raporda hastanelerin bekleme listelerindeki hasta sayısının yıl sonuna kadar 10 milyona ulaşabileceği belirtiliyor.

RAPORDA HÜKÜMETE TAVSİYELERDE BULUNULDU

- Koronavirüs grip ve diğer kış enfeksiyonlarının ortak belirtileriyle baş edebilmek için test ve temas-takip programı kapasitesinin artırılması.

- Daha fazla insanın grip aşısı yaptırmasının sağlanması.

- Hastaneler ve bakımevlerinde kişisel koruyucu donanım tedariki için önlem alınması.

- Enfeksiyonları durdurmak için hastaneler ve bakımevlerinde koronavirüsten arındırılmış bölgeler oluşturulması.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de koronavirüs salgınında şimdiye kadar 44.830 kişi hayatını kaybetti. Ancak son haftalarda ölü sayısında azalma görüldü. Temmuz'da 1.100 kişi öldü.