Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 224 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 224 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 4 testte 28 bin 224 vaka tespit edildi. 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 4 testte 28 bin 224 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Bakan Koca, en az aşılama oranına sahip Gümüşhane'nin ilk doz aşılama oranında yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid- 19 Risk Haritası'nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak Sarı'ya geçti. Şimdi sıra, Mavi'ye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" açıklamasında bulundu.

Haber : ANKARA,

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