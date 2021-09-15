Son dakika gündem: Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 224 oldu
Son dakika haberi... Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 224 olduSAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 28 bin 224 oldu
SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 341 bin 4 testte 28 bin 224 vaka tespit edildi. 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 341 bin 4 testte 28 bin 224 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 28 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 84,02, 2'nci doz ortalaması yüzde 66,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 52 milyon 153 bin 868, 2'nci dozda 41 milyon 182 bin 546 ve 3'üncü dozda 9 milyon 633 bin 374 olmak üzere toplam 103 milyon 526 bin 811 aşı uygulandı.En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Elazığ, Bayburt, Muş, Siirt, Bingöl, Mardin, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gümüşhane oldu.'ÇİFT DOZ AŞIDA DAHA HIZLI OLMALIYIZ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir" dedi.'TURUNCU İLİMİZ KALMADI'
Bakan Koca, en az aşılama oranına sahip Gümüşhane'nin ilk doz aşılama oranında yüzde 65'in üzerine çıktığını belirterek, "Turuncu ilimiz kalmadı. Türkiye Kovid- 19 Risk Haritası'nda son Turuncu ilimiz Gümüşhane, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkararak Sarı'ya geçti. Şimdi sıra, Mavi'ye geçecek başarıyı göstermekte. Gümüşhane'yi kutluyoruz" açıklamasında bulundu.
Haber : ANKARA,
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