Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 317 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 358 bin 816 testte 24 bin 317 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 273 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 358 bin 816 testte 24 bin 317 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 23 bin 273 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron (Nu) varyantı gelişmesini ve buna karşı aldığımız tedbiri 26 ve 27 Kasım'da açıkladık. Varyantlar, örneklerini daha önce yaşadığımız gibi salgın sürecinin doğal bir parçasıdır. Ülkemizde yeni varyanta rastlanmamıştır. Tedbirin önemi ise tekrar ortaya çıkmıştır" dedi.