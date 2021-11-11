Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 24 bin 898 oldu

SAĞLIK Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 356 bin 4 testte 24 bin 898 vaka tespit edildi. 197 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 360 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 356 bin 4 testte 24 bin 898 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 197 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 360 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2 veya 3'üncü doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takvimine uymalısınız" dedi.

Haber : ANKARA,

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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