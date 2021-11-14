Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 21 bin 624 oldu

ŞANLIURFA (DHA) - 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 346 bin 642 testte 21 bin 624 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 550 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Ağrı: Bu 9 ildeki aşılanma oranını yükseltmek için aşı olan herkesten 'ikna desteği' istiyoruz. Aşıyı teşvik amacıyla tanıdıklarınızla irtibata geçin. Aşılanmanın artmasına, kararsızlığın aşılmasına yardımcı olun" dedi.