Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi - Haber
Viktor Orban, Macaristan, Dünya
BBC

Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi

Macaristan Parlamentosu bugün hükümete, Başbakan Viktor Orban tarafından talep edilen ülkeyi "koronavirüs salgını boyunca" kararnamelerle yönetme yetkisi verdi.

30.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:05
Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi

Macaristan Parlamentosu bugün hükümete, Başbakan Viktor Orban tarafından talep edilen ülkeyi "koronavirüs salgını boyunca" kararnamelerle yönetme yetkisi verdi.

Muhalefet partilerinden 53 milletvekilinin "Hayır" oyuna karşın iktidar partisi FİDESZ ve ortağı Hristiyan Demokrat Parti'nin milletvekillerinin 138 "Evet" oyuyla kabul edilen karar hükümete, süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi süresince ülkeyi kararnamelerle yönetme hakkı tanıyor.

Buna göre hükümet gerekli gördüğü uygulamaları parlamentonun onayı gerekmeden, kararname çıkarak yürürlüğe koyabileceği gibi, eğer engel olarak görürse yürürlükte olan bazı yasaları da iptal edebilecek ve olağanüstü uygulamaları hükümet kararnamesiyle acil olarak gündeme alabilecek.

OHAL, bugünkü parlamento kararına göre hükümete "süresi belirlenmemiş bir zaman dilimi boyunca" bu hakkı tanıyor. Kararın resmi metninde bu zaman dilimi "salgın tehlikesi geçinceye kadar" şeklinde ifade ediliyor.

Muhalefet neden karşı çıkıyor?

Muhalefet partileri, Başbakan Viktor Orban tarafından Parlamento'da gündeme getirilen hükümete olağanüstü yetkiler tanınması talebini reddetmemekle birlikte, bu yasaya OHAL uygulamalarının belirli bir takvimi olması gerekçesiyle karşı çıkmışlardı.

Muhalefet, OHAL'ın iki ya da üç ay için geçerli olmasını, gerekirse daha sonra uzatılmasını önermişti. Ancak bu öneriler parlamentodaki iktidar çoğunluğu tarafından reddedildi.

Muhalefet milliyetçi sağdan, sosyalist sola kadar bu yasanın işlevinin aslında Viktor Orban'ın iktidarını parlamentoya rağmen güçlendirmek olduğunu, yasanın pratikte parlamentonun işlevinin feshi anlamına geleceğini savunuyor.

Hükümetin gerekçeleri neler?

Hükümet ise acil durumlarda hızlı karar alabilmek için parlamento oylaması gibi normal uygulamalara zaman olmayacağını, acil hareket edilmemesi halinde insan hayatının ve kamu düzeninin tehlikeye girebileceğini savunuyor.





Yine hükümetin tezine göre, salgın hastalığın hızlı gelişmesi halinde parlamentonun normal işlevi de tehlikeye girebilir ve parlamento oturumu ya da bir karar alınabilmesi için anayasada gerekli olan çoğunluk sağlanamayabilir. Bu durum ise kamu düzeni açısından ciddi bir risk oluşturabilir.

Anayasaya göre OHAL Yasası hükümeti ülkenin karşı karşıya kaldığı herhangi bir tehlike ve felaket anında memleketin asayişi, vatandaşların can ve mal güvenliği ve kamu hayatının kesintisiz devam edebilmesi için olağanüstü yetkilerle donatıyor.

Bu yasaya göre söz konusu "tehlikenin sona erme anına kadar" ülkede seçim ya da referandum uygulanamayacak.

Ancak Anayasa Mahkemesi, OHAL döneminde de görevine devam edecek.





BBC
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia Haber
Dünyadaki ilk korona vakasının kimliğiyle ilgili bomba iddia
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haber
ABD'deki koronavirüs tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı Haber
Hollanda'da koronavirüs bilançosu ağırlaştı; ölü sayısı bine yaklaştı
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haber
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı Haber
Haremiyle karantinaya giren Tayland Kralı'na ülkesinden tepki yağdı
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak Haber
Danışmanında virüs tespit edilen Netanyahu, ikinci kez test yaptıracak
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
Trump'tan koronavirüs açıklaması: ABD'de bu süreçten 200 bin ölümle çıkarsak iyi bir iş çıkardık demektir
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı koronavirüse yakalandı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
New York'ta mağazalar yağmaya karşı vitrinlerini plakalarla kapattı
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Esed rejimi, Suriye'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölümün yaşandığını açıkladı
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 700 bini geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 10 bin 779'a yükseldi
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Çin Ulusal Sağlık Sözcüsü Mi Feng: Ülke içindeki koronavirüs salgını durduruldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Yasağı çiğneyenler polise bunu yaptırdı! Mavi göl siyah oldu
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Koronavirüsün yeni merkez üssü ABD'de ölü sayısı 2 bin 191'e yükseldi
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs hava yoluyla bulaşmıyor
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Lütfü Türkkan Zekeriya Birkan İçişleri Bakanı Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Prens Charles Seren Serengil
Spor Falcao Tamer Tuna Arda Turan Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Polis Futbolcu Instagram Fatih Terim
Şu an buradasınız: Koronavirüs salgını: Macaristan Parlamentosu, hükümete süresiz OHAL yetkisi verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 20:18:25. #1.15#
title