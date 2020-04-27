TÜBİTAK Başkanı: Koronavirüs projelerine başvuranların 3'te 2'si kadın araştırmacı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarının yapıldığı projelerde görev alacak araştırmacılara destek amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı ile ilgili açıklama yaptı. Mandal'a göre projeye başvuranların 3'te 2'sini kadın araştırmacılar oluşturuyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüse yönelik ilaç ve aşı projelerinde görev alacak araştırmacılara destek amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na (STAR) başvuruları ile ilgili konuştu. Mandal, başvuranların 3'te 2'sinin kadın araştırmacı olduğunu söyleyerek, "Başvuran 340 arkadaşımızın 222'si kadın araştırmacılarımız. Bu araştırmacılar halen yürürlükte olan aşı, ilaç projelerine katılmış olacaklar." dedi.

BAŞVURANLARIN ÇOĞU KADIN ARAŞTIRMACI

Başkan Mandal, STAR programı kapsamında 2 haftada başvuruları aldıklarını, şu anda değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti. 340 lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası araştırmacıların bu sürece katkı vermek istediğini söyleyen Mandal, "Başvuran 340 arkadaşımızın 222'si kadın araştırmacılarımız. Ülkemizde başvuranların 3'te 2'si kadarı kadın araştırmacılarımızdan oluşuyor. İnşallah mayıs ayının başında duyurmuş olacağız ve bu araştırmacılar halen yürürlükte olan aşı, ilaç projelerine katılmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

''BİR HAFTADA 446 PROJE ALDIK''

Prof. Dr. Mandal, koronavirüsle ile mücadele için KOBİ'ler özelinde sağlanan imkanlarla ilgili bilgi vererek, bu doğrultuda nisan ayının başlarında bir çağrıya çıktıklarını, 1 haftada 446 tane proje aldıklarını kaydetti. Mandal, "446 tane proje, tanı kitleri, koruyucu elbiseler, maske, yoğun bakım üniteleri, dezenfektanlar gibi alanlarda geldi. Hızlı bir şekilde 446 tane firma sanal ortamda ziyaret edildi. Biz 10 kadar projeyi desteklemeyi planlamıştık ama gelen projelerin niteliği heyecan verici noktada olduğu için 35 tane firmamızla bu projelerimize başladık. 35 firma birbirine rekabet halinde firmalar ama biz 35 tane firmayla birlikte çalışıyoruz. Birlikte geliştiriyoruz, birlikte başaracağız. 35 tane projenin yürütülmesiyle ilgili 13.4 milyon TL de proje desteği var" dedi.

''PROJE İLE 30 GENÇ GİRİŞİMCİYİ DESTEKLİYORUZ''

Bu süreçte akademisyenlerin, ilaç ve aşı geliştiren büyük firmaların, KOBİ'lerin, öğrencilerin ve iş fikri olan girişimcilerin yer aldığını söyleyen Başkan Mandal, başarılı iş fikirlerinin TÜBİTAK'ın Bireysel Genç Girişimci Programı vasıtasıyla oluşturulan uygulayıcı kuruluşlarla desteklendiğini kaydetti. Mandal, "Bu program kapsamında da 30 tane henüz firmalaşmamış iş fikri olan genç girişimcilerimizi Türkiye'nin geleceğinin teknoloji yıldızlarını desteklemiş oluyoruz" sözlerine yer verdi.

''YERLİ SOLUNUM CİHAZI GİRİŞİMİ, 2012 YILINDA BAŞLADI''

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayiinde yüzde 15'lerde olan yerliliğin yüzde 70'lere çıkma başarısının diğer alanlarda da olması gerektiği yönündeki açıklamasını hatırlatarak, bunun en başında da sağlık alanının geldiğini söyledi. Mandal, şunları kaydetti:

"Biz bu virüsü konuşmazdan evvel 'Savunma sanayindeki başarımızı nasıl yaygın hale getiririz' diye uğraşıyorduk. Şu anda kendimizi gösterme dönemimizdi. Yerli solunum cihazı 2012 yılında başlayan bir girişimdi. Bu dönemde bütün dünya solunum cihazlarıyla ilgili güçlük çekerken bununla ilgili 'Bizim ne yeteneklerimiz var' diye baktığımızda dedik ki 'Bizim TÜBİTAK tarafından desteklenen biyosis firmasının geliştirmiş olduğu bir donanım var'. Hemen onunla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız bu süreci kontrol etti. Selçuk Bayraktar bu işin en önemli aktörlerinden birisi. Bu girişim hızlı bir şekilde üretim noktasına geldi. TÜBİTAK'ın ve ülkemizin kurumlarının vermiş olduğu KOBİ girişiminin nasıl bir çözüm ürettiğinin önemli bir göstergesi. Savunma sanayinde yaptığımızı ülkemizin milli teknoloji hamlesi yaklaşımıyla yerli ve milli olarak hem özgüvenimizi oluşturduk hem de tüm dünyaya göstermiş olduk. Türkiye'nin geleceğindeki hem bölgesel hem de küresel lider olma boyutu ancak bilim temelli bir yaklaşımla mümkün. Biz de inşallah bunu ülkemizde Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda biz bunu ülkemizin tüm ilgili ekosistemiyle birlikte başarabileceğimize inanıyoruz."

Kaynak: DHA