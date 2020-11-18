Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı
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Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı

18.11.2020 09:58 | Son Güncelleme: 18.11.2020 10:02
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu da virüse yakalandı

Koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da hastalığa yakalandı.

KOVID-19 pandemisi sırasında Türkiye'de görülen ilk vakalara bakan ve koronavirüs nedeniyle 1 Nisan'da hayatını kaybeden İstanbul Tıp Fakültesi'nin duayen hocası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu da koronavirüse yakalandı.

Onur Taşçıoğlu tedavi gördüğünü sosyal medya hesabından duyurdu. Taşçıoğlu, "Kim derdi ki günün birinde Çin'den babam için benim de getirilmesinde uğraşta bulunduğum ilacı ben de aynı hastalıktan dolayı kullanacağım" ifadelerini kullandı.

Binlerce hastayı iyileştiren, binlerce doktor yetiştiren Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun yaşatılabilmesi için İstanbul Tıp Fakültesi seferber olmuş ancak Taşçıoğlu kurtarılamamış, 1 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

1 Nisan'da yaşamını yitiren Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı'nda açılan Şehir Hastanesi'ne verilmişti.

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