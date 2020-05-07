Koronavirüs nedeniyle evde kalan Serenay Sarıkaya, tatil hatırasını paylaştı: Bu anları çok özlüyorum

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir evden dışarı çıkmayan Serenay Sarıkaya, Yunanistan tatilinden bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Güzel oyuncunun "Bu anıları çok özlüyorum" notuyla yaptığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart'ta Türkiye'de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle herkes gibi ünlüler de bir süredir evden dışarı çıkmıyor. Son dönemde Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya da bu ünlülerden biri.

Koronavirüs sürecini evinde geçiren ve sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu, son olarak Yunanistan tatilinden bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM GELDİ

Ay ışığında dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, bir hayli neşeli tatil hatırasıyla takipçilerinden beğeni aldı. "Bu anları çok özlüyorum. Beni geri götürün" diyerek arkadaşlarını etiketleyen Serenay Sarıkaya, güzelliği ile de takipçilerinden övgü dolu yorumlar aldı.

İşte o yorumlardan bazıları:

- Çok güzelsin

- Çok seviyorum çok

- Sen tam bir bebeksin

- Şu güzelliğe bak ya Serenay Sarıkaya farkı