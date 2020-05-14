Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
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Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu olan Çukur dizisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ay Yapım'dan yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı.

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
14.05.2020 22:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:50

Show TV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur, tüm dünyayı etkisi altına alan ve 11 Mart'ta Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Erkan Koçak Köstendil ve Perihan Savaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin çekimlerine devam edip etmeyeceği merak konusuydu.

SEZON FİNALİ YAPTI

Ay Yapım'dan son yapılan bilgilendirmeye göre Çukur dizisi sezon finali yaptı. Dizinin 4. sezon çekimlerine temmuz sonu ya da ağustos başında başlanacak.

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekranların sevilen dizisi Çukur, son olarak 93. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkmıştı. Çukur 93. bölümde ağabeyleri ile sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Haber Yorumları (1)
ÇOK: iğrenç bir resim ya... gençlerin geleceği bu mu olmalı??????
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