Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyor
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Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyor

Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyorDÜNYADA golf turizminde Portekiz ve İspanya'yla birlikte önemli lokasyonlardan olan, yılda 500 bin oyunun oynandığı Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle golf sahaları boşalınca ördek ve kazlara gün doğdu.

Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyor
30.04.2020 09:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:38

Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyor

DÜNYADA golf turizminde Portekiz ve İspanya'yla birlikte önemli lokasyonlardan olan, yılda 500 bin oyunun oynandığı Antalya'da, koronavirüs salgını nedeniyle golf sahaları boşalınca ördek ve kazlara gün doğdu. Öte yandan, koronavirüs tedbirleri kapsamında teması en aza indirmek için golf kuralları da güncellendi.

Golf turizminde Portekiz ve İspanya'nın ardından önde gelen lokasyonlardan Antalya, Türkiye genelindeki 22 golf sahasının tamamı uluslararası standartlarda olan 14'üne ev sahipliği yapıyor. Yerli- yabancı çok sayıda golf sporcusuna hizmet verilen sahalarda golfçüler, memnuniyetlerini dile getirerek hem turizme hem de golf sporunun Türkiye'de gelişmesine katkı sağlıyor. Yılda 500 bin oyunla yaklaşık 120 bin kişinin golf için geldiği Belek bölgesindeki golf sahalarında bugünlerde ördek ve kazlar yürüyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, sezonun beklediklerinin altında geçtiğini, geçen sezon bugünlerde sahada 300 kişinin olduğunu ancak bugünlerde sahalara sessizliğin hakim olduğunu belirtti. Yeni sezon için çimlere bakım yaptıklarını ve araçları dezenfekte ettiklerini söyleyen Kara, "Sahamız hep hazır. Yarın açıp hemen hizmet verebiliriz. Açık alan olduğu için golfçüler içinde en az tehlikeli yerdir" dedi.

Kara, golf sporunda koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kural değişikliklerine gittiklerini de vurgulayarak şöyle konuştu:

"Mesela golf deliklerinde bayrak bulunur. Atış yapılmadan önce bu bayraklar buradan çıkarılıyor. Artık bayrağa dokunmak yasak. Kum engeller vardı, orada tırmık olurdu kumu düzeltirdik. Artık o da düzeltilmiyor. Ayrıca her karşılaşma sonrası sporcular el sıkışırdı. El sıkışmayınca 'Küs müsünüz?' denirdi. Bu da artık olmayacak. Koronavirüs bitene kadar sahada hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Kurallarda güncelleme yaptık. Arkadaşının topuna dahi dokunmuyorsunuz."

Koronavirüs nedeniyle boşalan golf sahalarında ördekler yürüyor

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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