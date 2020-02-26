: Koronavirüs nedeniyle askeri havalimanı geçici olarak kapatıldı

26.02.2020 19:17 | Son Güncelleme: 26.02.2020 19:18

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, Kovid-19'un ilk kez Çin'de ortaya çıkmasının ardından gelişmeleri yakından izlediğini belirterek, virüsün İtalya'da ortaya çıkmasının ardından "Avrupa'da yeni bir durumun oluştuğunu" belirtti.

"Virüs bize yakınlaştı." ifadesini kullanan Seibert, Almanya'da şimdiye kadar virüsün bulaştığı insanları karantinaya alarak tedavi görmelerini sağladıklarını ve böylelikle virüsün yayılmasını önlemeyi başardıklarını kaydetti.

Yeni ortaya çıkan vakalarda da bu uygulamayı sürdürecekleri vurgulayan Seibert, "Aynı zamanda Koronavirüs vakalarının daha da artma ihtimaline karşı hazırlık yapıyoruz. Bu konuda çabalarımızı artırıyoruz." şeklinde konuştu.

Seibert, tüm bakanlıkların temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturduklarını, aynı zamanda Avrupa ülkeleriyle ortak hareket etme konusunda temasta olunduğunu kaydetti.

-İki günde 5 yeni vaka

Öte yandan son iki günde Baden-Württemberg ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yeni Kovid-19'un vakaları ortaya çıktı.

Alman basınında yer alan haberlere göre, son iki günde Baden-Württemberg eyaletinde 3, Kuzey-Ren Vestfalya'da da 2 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi.

Kuzey Ren Vestflaya eyaletinde virüsün tespit edildiği Heinsberg bölgesinde okul ve kreşlerin pazartesi gününe kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Diğer taraftan bir askerin, koronavirüs tespit edilen bir kişi ile temasta olduğu gerekçesiyle Köln-Wahn askeri havalimanının bugün geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Alman Haber Ajansı'nın haberine göre, söz konusu askerin virüs taşıdığına ilişkin bir belirtisinin bulunmadığı, ancak önlem olarak hastanede muayene edildiği belirtilerek, askeri havalanın yeniden açıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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