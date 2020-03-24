Koronavirüs: Messi, Eto'o, Falcao ve Emre'den 'ellerinizi yıkayın' çağrısı Messi, Eto'o, Falcao ve Emre 'ellerinizi yıkayın' çağrısı yaptı. FIFA ve DSÖ ortak bir kampanya düzenleyerek koronavirüse karşı reklam kampanyası başlattığını açıkladı. Dev kampanyada 28 futbol yıldızı yer alıyor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO-DSÖ) koronavirüsle mücadele kapsamında ünlü futbolcularla bir farkındalık kampanyası başlattığını açıkladı. Söz konusu kampanyaya Lionel Messi, Radamel Falcao, Iker Casillas, Yaya Toure, Samuel Eto'o ve Carles Puyol gibi aktif futbol yaşantısına devam eden ve emekli olan farklı ülkelerden 28 isim yer alıyor. Videolu reklam filmine Türkiye'den Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu da destek verdi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com