Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama
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Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama

25.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 25.02.2021 11:36
Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama

Son dakika haberleri: HACETTEPE Üniversitesi'nin TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Covid-19 ve Toplum' projesi kapsamında pandemiyle birlikte kaygının artmasıyla şiddetlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Covid-19 kaygısının önüne geçmeye yönelik geliştirilen telefon uygulaması Türkçe'ye uyarlanarak kullanıma sunuldu.

HACETTEPE Üniversitesi'nin  TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Covid-19 ve Toplum' projesi kapsamında pandemiyle birlikte kaygının artmasıyla şiddetlenen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) ve Covid-19 kaygısının önüne geçmeye yönelik geliştirilen telefon uygulaması Türkçe'ye uyarlanarak kullanıma sunuldu. 38 seviyeden oluşan mobil uygulama ile kullanıcıların, her gün en az 3 seviye tamamlayarak, 12-13 günde yaşadıkları kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olunacak.

Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya'nın 'Covid-19 Pandemisine İlişkin Ruh Sağlığı Çalışmaları' başlıklı projesi ile OKB belirtileri ve Covid-19 kaygısına yönelik geliştirilen telefon uygulaması Türkçeye adapte edildi. 'GG research' ismiyle kullanıma hazır hale getirilen uygulamayı telefonlarına indiren kullanıcılar, Covid-19'a ilişkin yaşanan stres faktörleri, psikolojik zorlanmalar ve kaygılarına ilişkin soruları cevaplayarak, daha sağlıklı düşünüp, duygularını daha iyi kontrol edebilecek. Oyun şeklinde hazırlanan ve yaklaşık 38 seviyeden oluşan uygulama ile kullanıcıların, her gün en az 3 seviye tamamlayarak, 12-13 gün içerisinde yaşadıkları kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olunacak.

'2 SEMPTOM GRUBUNU HEDEF ALDIK'Projeye ilişkin konuşan Prof.Dr. Mermerkaya, "Pandemi döneminde insanların yüz yüze sağlık hizmetlerine erişiminin çok kısıtlı olduğunu dikkate aldık. 'Kişilerin kendi kendilerine yardım etmelerini sağlayacak bir telefon uygulamasını dilimize kazandırabilir miyiz, bizim insanlarımızın kullanmasını sağlayabilir miyiz' temel amacımız buydu. Projede 2 semptom grubunu hedef aldık. Pandemide en fazla konuşulan hijyen davranışları ve korunma davranışları ile birlikte yıkanma ve özellikle bir şey kapma ve başkalarına bir şey bulaştırmaya ilişkin kaygının şiddetlenmesini bekliyorduk, bu nedenle OKB'yi hedef aldık. Bir de 'covid kaygısını, covid ile ilgili endişeleri nasıl hafifletebiliriz' bunu hedefe aldığımız telefon uygulamasını geliştirdik. Bu kişilerin daha sağlıklı düşünmelerine yardımcı olarak, duygularını daha iyi kontrol etmeleri, daha iyi düzenlemelerini hedef alan iki telefon uygulamasını dilimize kazandırdık" dedi.'DUYGU SİSTEMİNİ ALARMA GEÇİRECEK KAYGILARI ELE ALIYOR'Prof. Dr. Mermerkaya, hem OKB hem de covide ilişkin kaygının artmasında temel olan bir dizi fonksiyonel olmayan düşünce yapısı olduğunu belirtti. Mermerkaya, "'Kolaylıkla hastalık kapabilirim, eğer bir hastalık kaparsam bununla baş edemem, sevdiklerimden birisinin başına hastalıkla ilgili bir şey gelirse bu benim için dünyanın sonu' gibi bütün duygu sistemlerini alarma geçirecek ve onları kaygılandıracak olayları ele alıyor. Biz bu uygulamalar aracılığı ile 'olayı daha sağlıklı, daha sakin ve daha gerçekçi bir şekilde ele alabilirsiniz','hastalık kapmak kötü bir şey ama kapacak olursam bununla başa çıkabilirim, bununla başa çıkacak kaynakları ulaşabilirim, etrafımda bana yardım edecek insanlar var', 'bu aslında korunabilen bir hastalık', 'pandemi dediğimiz noktada aslında o kadar da kontrolün bizde olmadığı bir sürecin içerisinde değiliz', 'bundan korunma yollarını öğrenebiliriz ve hayatımıza geçirebiliriz' bunları göstermeye çalıştık" dedi.'OYUN GİBİ YAKLAŞIK 38 SEVİYE VAR'

Prof.Dr. Mermerkaya, 'www.kaygiylabasetme.com' web sitesini ise eğitim amaçlı geliştirdiklerini anlattı. Mermerkaya, "'Kaygı nedir? Kaygıyla nasıl başa çıkabilirim? Nasıl doğru nefes alabilirim? Gevşeme egzersizlerini nasıl kullanabilirim?' Bununla ilgili kişinin kendine yardıma yönelik küçük kitapçıklar hazırladık. Ergenler ve çocuklar burada önemli risk grubu olarak karşımızda duruyor. Onlarla ilgili web sitemize yüklemiş olduğumuz 'uzmanla söyleşi' kısımlarını takip edebilirlerse onlara yardım etme kanalını açmış olabiliriz. Lütfen bu uygulamaları mümkün olduğu kadar fazla indirip uygulamaya çalışın. Çünkü hem kullanması çok eğlenceli ve çok keyifli hem de size iyi gelecek. Bir oyun gibi, yaklaşık 38 seviye var. Her gün en az 3 tane seviyeyi kullanırlarsa 12-13 gün içerisinde birçok şeyi fark ederek kendileriyle yaptıkları konuşmayı ve dili değiştirme fırsatı yakalayacaklarını düşünüyorum" dedi.

Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama
Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama
Son dakika gündem: Koronavirüs kaygısına karşı mobil uygulama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Pelin ÜZEK KILIÇ

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