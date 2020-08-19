Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu
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BBC

Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içinde sigara içmek yasaklandı.

Koronavirüs: İspanya'da beş bölgede sigara yasağı uygulamaya konuldu
19.08.2020 16:12 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:35

İspanya'da beş büyük bölgede Covid 19 bulaşma riski nedeniyle topluluk içinde sigara içinde sigara içmek yasaklandı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Galiçya'nın başını çektiği yasak, aralarında Endülüs'ün de olduğu dört bölge tarafından daha uygulamaya konuldu.

İspanya Sağlık Bakanlığı, sigara tüketimi ile koronavirüs riskinin artmasına ilişkin bir rapor yayınlamıştı.

Sigara yasağı iki metre aralık bulunmayan durumlarda uygulamaya konulacak.

Buna göre, sigara dumanının dışa bırakılması sırasında havaya yayılan mikroskobik damlacıklar, koronavirüs bulaşma riski oluşturuyor.

Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkeler arasında olan İspanya'da vaka sayıları Haziran ayında günlük 150'lere kadar gerilemişti. Ancak sayılar Ağustos ayında yine 1500'lerin üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 19 Ağustos itibariyle ülkede 28 bin 617 kişi hayatını kaybetti.

Sigara yasağına sebep olan diğer sebepler

İspanya Sağlık Bakanlığı raporuna göre, sigara tüketimi sırasında maskenin elle dokunarak çıkartması ve takılması hallerinde de bulaş riski artıyor.

Rapor aynı zamanda sigara kullanımının, vücudun virüsle mücadele gücünü zayıflatmasına da atıf yapıyor.


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'Olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız'

Galiçya özerk bölgesinin Başkanı olan Alberto Nunez Feijoo, "İnsanlarla sosyal mesafe olmadan sigara tüketimi, bulaşma riskini çok artırıyor" dedi.

Bölgedeki resmi sağlık yetkililerinden biri olan Alberto Fernández Villar da El Pais gazetesine, "Biliyoruz, sigara tiryakilerini kızdıracak bir adım bu ama olağanüstü bir durum ile karşı karşıyayız" dedi.

Başkent Madrid'in de içinde bulunduğu ülkedeki diğer bölgelerin de benzer bir adım atması bekleniyor.

Ülkenin başkentinde bu hafta sonu, sigara yasağı dahil alınan son önlemler, kalabalık bir grup tarafından protesto edilmişti.

Benzer önlemler başka ülkelerde de alındı. Güney Afrika'da tütün satışı Mart ayının sonunda yasaklandı.

Uzmanlar sigara kullanımının, hastalığın solunum yolu enfeksiyonuna dönüşme riskini artırdığını değerlendiriyor.

BBC
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