Koronavirüs: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulayabiliriz' dedi
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Koronavirüs: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulayabiliriz' dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede sağlık kurallarına uyulmaması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Koronavirüs: İran Cumhurbaşkanı Ruhani 'Sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulayabiliriz' dedi
13.06.2020 21:27 | Son Güncelleme: 13.06.2020 22:00

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ülkede sağlık kurallarına uyulmaması ve koronavirüs vaka sayısındaki artışın sürmesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarını yeniden uygulamaya başlayacaklarını söyledi.

Hasan Ruhani, geçen ay yüzde 80 olan kurallara uyma oranının yüzde 20'ye kadar gerilediğini belirtti.

Ruhani ayrıca yeniden açılan Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi'ndeki kalabalığın kendisini endişelendirdiğini vurguladı.

Ülkede turizmin merkezi olan türbeyi her yıl milyonlarca kişi ziyaret ediyor.





Kısıtlamalar Nisan ayı ortasında gevşetilmişti

İran'da hükümet Nisan ayı ortasında sokağa çıkma kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.

O dönemden bu yana ülkede koronavirüs vaka sayısı arttı.





İran'da bugün de vaka sayısı 2 bin 400'ü aştı.

Ülkede şu ana kadar toplam vaka sayısı 184 bin 955, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı ise 8 bin 730.





BBC

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