Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı
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Amerika Birleşik Devletleri, Associated Press, Seattle, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı

Koronavirüse karşı insanlar üzerindeki ilk aşı denemesi ABD’de gerçekleştirildi.

17.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:25
Koronavirüs: İnsanlar üzerinde ilk aşı denemesi ABD'de yapıldı

Koronavirüse karşı insanlar üzerindeki ilk aşı denemesi ABD'de gerçekleştirildi.

Associated Press ajansının haberine göre, Seattle'daki Kaiser Permanente araştırma merkezinde dört gönüllüye aşı yapıldı.

mRNA-1273 adlı aşının bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonu yenmesi umuluyor.

Ancak aşının piyasaya sürülmesinin 18 ay alabileceği belirtiliyor.

Gerçek virüs kullanılmadı

Normalde kızamık gibi virüslere karşı aşılar, zayıflatılmış ya da ölü virüsler kullanılarak geliştiriliyor.

Fakat bu aşı, Covid-19'a yol açan virüsten yapılmadı. Bunun yerine aşıda, laboratuvar ortamında virüsten kopyalanan genetik kodların küçük bir bölümü kullanıldı.

Deneme kapsamında gönüllülere 28 gün arayla toplam ikişer aşı yapılacak. Uzmanlar bu ya da geliştirilmekte olan diğer aşıların sonucu almanın aylar alacağına dikkat çekiyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından finanse edilen mRNA-1273, hayvanlar üzerinde testlere gerek görülmeden doğrudan insanlarda denendi. Normalde önce aşıların hayvanlarda bağışıklık sistemi tepkisine yol açıp açmadığına bakılıyor.

Fakat aşıyı geliştiren Moderna Therapeutics adlı biyoteknoloji şirketi, bunun daha önce denenmiş güvenli bir yöntem olduğunu söylüyor.

Aşının denendiği ilk gönüllü olan, 43 yaşındaki iki çocuk annesi Jennifer Haller, AP ajansına "Bu benim için bir şeyler yapma konusunda inanılmaz bir fırsattı" dedi.





BBC

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