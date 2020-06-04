Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek Britanya Gizli Haber Alma Servisi MI6'nın eski şefi Sir Richard Dearlove, koronavirüsün insan yapımı olduğunu ve Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan 'kazayla' yayıldığını iddia etti.

Britanya Gizli Haber Alma Servisi MI6'nın eski şefi Sir Richard Dearlove, koronavirüsün (Kovid-19) insan yapımı olduğunu ve Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvardan 'kazayla' yayıldığını iddia etti.

Daily Mail'ın aktardığı habere, eski MI6 Şefi Sir Richard Dearlove, basına yaptığı açıklamada, Norveç ve İngiliz bilim insanlarına dayandırdığı bir rapora göre, koronavirüsün Vuhan'daki laboratuvarından kazayla yayıldığını ileri sürdü.

VİRÜS AİLESİNDEN TAMAMEN FARKLI YAPIDA

Dearlove, yapılan çalışmayı incelediğinde virüsün insan yapımı olduğunu ve kazayla ortaya çıktığını vurguladı. MI6'i 1999 ile 2004 yılları arasında yöneten Dearlove, St George's Hastanesi'nden Profesör Angus Dalgleish ile Londra Üniversitesi'nden Norveçli Virolog Birger Sorensen'in birlikte hazırladıkları raporun çok önemli olduğunu ifade etti.

Britanya Gizli Haber Alma Servisi MI6'nın eski şefi Sir Richard Dearlove

Raporda, SARS virüsüyle aynı aileden olan koronavirüsün (SARS-Cov-2) incelendiğinde, virüs ailesinden tamamen farklı yapıya sahip olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Eski MI6 şefi, yayınlanan raporun sonucunda koronavirüsün insan yapımı olduğuna dair elle tutulur deliller olduğunu belirtti.