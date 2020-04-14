Koronavirüs: İngiltere'de hükümete bakımevlerinde ölen yaşlıların sayısını açıklama çağrısı
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İşçi Partisi, Koronavirüs, İngiltere, Sağlık
BBC

Koronavirüs: İngiltere'de hükümete bakımevlerinde ölen yaşlıların sayısını açıklama çağrısı

Yardım kuruluşları, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının çok sayıda yaşlıyı içermediği uyarısında bulundu.

14.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:30
Koronavirüs: İngiltere'de hükümete bakımevlerinde ölen yaşlıların sayısını açıklama çağrısı

İngiltere'de yardım kuruluşları, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının çok sayıda yaşlıyı içermediği uyarısında bulundu.

Ülkenin önde gelen yardım kuruluşlarından Age UK, Marie Curie, Care England, Independent Age ve Alzheimer's Society, Sağlık Bakanı Matt Hancock'a bir mektup gönderdi.

Yardım kuruluşları, Hancock'tan, hastaneler dışında hayatını kaybedenlerin sayısının da günlük olarak açıklanmasını istedi.

BBC'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Therese Coffey, açıkladıkları verilerin sadece hastaneleri içerdiğini çünkü bunun "doğru ve hızlı bilgi akışını" sağladığını söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Sosyal Hizmetler Sözcüsü Liz Kendall ise verilerin hastaneler dışında hayatlrını kaybedenleri de içermesi gerektiğini belirtti. Halen bakımevlerinde "kriz yaşandığını" belirten Kendall, hükümete sosyal hizmetler için gereken her türlü kaynağı ayırmasını istedi.

'2 binden fazla bakımevinde koronavirüs vakası var'

İngiltere'de koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerle ilgili veriler sadece hastanelerde yaşamlarını yitirenleri içeriyor.

Bakımevlerinde ve kendi evlerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısının açıklanmaması eleştiriliyor.

İngiltere hükümeti dün ülkede 2 binden fazla bakımevinde koronavirüs vakaları görüldüğünü açıklamıştı.

Bakımevlerinde kaç kişinin koronavirüs sonucu yaşamını yitirdiğiyle ilgili olarak ise herhangi bir bilgi verilmemişti.





'Mevcut veriler yaşlıları yok sayıyor'

Yardım kuruluşu Age UK, bakımevlerinde koronavirüs vakalarının hızla arttığı uyarısında bulundu.

Age UK Direktörü Caroline Abrahams, "Mevcut veriler, sanki önemleri yokmuşcasına yaşlıları yok sayıyor" dedi.

İngiltere'nin en büyük bakımevi zinciri HC-One, bakımevlerinin üçte ikisinde yani 232'sinde koronavirüs vakaları olduğunu açıkladı.

BBC'ye konuşan HC-One Direktörü Sir David Behan, 3-4 haftadır yönettikleri bakımevlerindeki ölümlerin yaklaşık üçte birinin nedeninin koronavirüs olduğunu söyledi.

131 bakımevi işleten yardım kuruluşu MHA de bu bakımevlerinde şu ana kadar 210 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakımevlerinde yaklaşık 410 bin kişi var

İngiltere'de 11 bin 300 bakımevinde yaklaşık 410 bin kişi yaşıyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'nden açıklanan son veriler, İngiltere ve Galler'de sadece 3 Nisan'a kadar hastaneler dışında 406 kişinin koronavirüs sonucu hayatnı kaybettiğini gösteriyor.

Bu da o gün itibarıyla koronavirüsten ölenlerin sayısının yüzde 11 daha fazla olduğu anlamına geliyor.

Açıklanan son verilere göre İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da son 24 saatte 778 kişi daha koronavirüs sonucu hayatını kaybetti ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamlarını yitirenlerin sayısı 12 bin 107'ye yükseldi.





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