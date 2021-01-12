Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi
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BBC

Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi

12.01.2021 07:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 07:46
Koronavirüs ilk kez gorillerde de tespit edildi

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin koronavirüs testi pozitif çıktı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan San Diego Hayvanat Bahçesi'nde iki gorilin koronavirüs testi pozitif çıktı.

California Belediye Başkanı Gavin Newsom, iki gorilin Covid-19 semptomları gösterdiğini ve bunun üzerine test yapıldığı açıkladı. Böylece, koronavirüs ilk kez bir maymun türünde tespit edilmiş oldu.

Virüsün nasıl bulaştığı ise henüz inceleniyor. İnsanlardan mı yoksa başka bir hayvandan mı bulaştığı henüz netlik kazanmadı.

San Diego Hayvanat Bahçesi Safari Park'ın internet sitesinde yapılan bir paylaşımda ise, gorillere virüsün, semptom göstermeyen ancak daha sonra Covid-19 olduğu tespit edilen bir görevliden bulaşmış olabileceği belirtildi.

Geçen hafta çarşamba günü aynı kafesteki gorillerden ikisinin öksürmeye başladığı, bunun üzerine hayvanat bahçesindeki tüm maymun türlerinde yapılan testlerde sadece bu iki gorilin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Virüsün aynı kafesteki diğer gorillere de bulaşmış olabileceği ancak tespit edilmesinin birkaç gün daha alabileceği belirtiliyor.

BBC
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