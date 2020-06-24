Koronavirüs İlacının Fiyatı Belli Oldu!
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Koronavirüs İlacının Fiyatı Belli Oldu!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Hindistan'dan koronavirüse karşı geliştirilen

Koronavirüs İlacının Fiyatı Belli Oldu!
24.06.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:01

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı ilaç ve aşı çalışmaları devam ederken Hindistan'dan koronavirüse karşı geliştirilen ilacın fiyatıyla ilgili açıklama geldi. Koronavirüs ilacının fiyatı ne kadar olacak? Hindistan'da geliştirilen koronavirüs ilacı ile ilgili detaylar haberimizde.

Koronavirüs İlacının Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Dünya genelinde 9 milyondan fazla insana bulaşan ve hala etkisini devam ettiren yeni tip koronavirüs salgını, 475 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Birçok şirket, bir an önce koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri merkezli Gilead Sciences şirketinin geliştirdiği Remdesivir, yeni tip koronavirüs tedavisinde işe yaradığı ortaya çıkmıştı. Bunun ardından Hindistan merkezli ilaç firmalarından koronavirüs ilaçları ile ilgili önemli açıklamalar geldi.

Hindistan merkezli ilaç şirketi Hetero Labs, Remdesivir ilacının jenerik versiyonunu ürettiklerini açıkladı. Hetero Labs, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri ilacı 5400 Hindistan rupisi yani yaklaşık 71 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacaklarını duyurdu. Geliştirilen ilacın ilk aşamada Hindistan'da yer alan hastanelere gönderileceği belirtildi.

Hindistan merkezli ilaç şirketi Cipla da Remdesivir ilacının farklı bir versiyonunu geliştirdiklerini duyurdu. Cipla, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, geliştirdikleri ilacın Hetero Labs şirketinin geliştirdiği ilaçtan çok daha ucuza satışa sunacaklarını söyledi. Hetero Labs ve Cipla şirketlerinin Remdesivir ilacının üreticisi Gilead Sciences ile ilaç üretimi için anlaşmalarının olduğu belirtildi. Remdesivir ilacı daha önce Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore ülkeleri tarafından onay almayı başarmıştı. Birçok ülke tarafından koronavirüs aşısı için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısında kritik gelişme yaşanmıştı. Çin Tıbbi Bilimler Akademisi Biyoloji Enstitüsü (IMBCAMS), birinci aşamanın tamamlandığını ve ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Koronavirüste Son Durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 23 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 190.165 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.001'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 162.848 olarak açıklandı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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