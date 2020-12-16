Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in ardından bir Türk daha koronavirüse çare oldu. Koronavirüs ilacını bulduğunu duyuran Alman şirket Formycon, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği yöntemi kullandı.

Koronavirüs aşısıyla ilgili Almanya'da yaşayan Prof. Dr. Uğur Şahin ile Özlem Türeci'nin yaptığı keşif tüm dünyada ses getirmişti.

Tüm dünyanın takdirini kazanan çalışmaların ardından bir güzel haber de koronavirüs ilacından geldi. Almanya, koronavirüs ilacını bulduğunu duyurdu.

PROF. DR. BENTER'İN YÖNTEMİ KULLANILDI

Yapılan açıklama heyecan yaratırken çalışmalara yine bir Türk damga vurdu. Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Almanlar, Prof. Dr. İbrahim Benter'in keşfettiği yöntemi kullanarak koronavirüsün ilacını geliştirdi. Alman şirketin açıklamasına göre, yeni ilaç sadece koronavirüs değil, ACE2 proteinine bağlanarak vücuda giren korona türü tüm virüslere kapıyı kapatıyor. İlacın gerekli testler ve onay süreçlerinden geçtikten sonra 2022 yılında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Prof. Dr. İbrahim Benter

İLAÇ VİRÜSÜN MUTASYONLARA UĞRAMIŞ HALİNE KARŞI DA ETKİLİ

Geliştirilen ilaç, hücrelerin bu virüsle enfekte olmasını tamamen engelliyor ve virüsün vücuda girmek için kullandığı ACE2 reseptörlerini kullanıyor. İlaç tam olarak koronavirüslere etkin bir şekilde bağlanan ACE2 antikor füzyon proteininin geldiği yerde etkili oluyor. Bir anlamda koronavirüsün geliş kapılarını kapatıyor. İlacın, virüsün mutasyonlara uğramış haline karşı da etkili olduğu açıklandı. Formycon'un CEO'su Carsten Brockmeyer, ARD televizyonu haber bülteni 'Tagesschau'ya yaptığı açıklamada, artık hastaneye kaldırılan insanların bir tedavi seçeneğine sahip olduklarını açıkladı.

"GELECEKTEKİ KORONAVİRÜS SALGINLARI BU ŞEKİLDE ÖNLENECEK"

Brockmeyer, ilacın bu aşamada çözüm olduğunu belirterek, "Antikorlar, SARS CoV-2 virüsünün yüzeyindeki çok özel bölgelere yöneliyor. Ancak bunları etkisiz hale getirmek için virüsün küçük bir mutasyonu yetiyor. Bu ilaçla, virüsün hücrelere nüfuz etmek için kullandığı giriş kapısını bloke ediyoruz. Bu da mutasyonlara karşı maksimum koruma sağlıyor. Gelecekteki koronavirüs salgınları bu şekilde önlenecek" diye konuştu.

EN ERKEN TARİH 2022

İlacı geliştiren şirket, ABD ilaç onay merkezi ve Avrupa Birliği onay merkezi ile temasa geçtiklerini ve hızlı onay için sürecin yürütüldüğünü açıkladı. Ancak en hızlı onay bile ilacı ancak 2022 başlarında piyasaya sürebileceklerini gösteriyor.

"AŞILANMA ZATEN YILLAR ALACAK"

ARD'nin, "O zaman çok geç olmayacak mı?" sorusuna ise Brochmeyer, "Dünyada nüfusun yüzde 50 ile 60'ının aşılanması zaten yıllar alacak. 10 yıl sonra bile aşılanmamış, aşılansa da yeniden bu hastalığa yakalanan milyonlarca kişi olacak. Şu anda bu kişileri tedavi için başka seçenek de yok. Biz ilaçla hastalıkların oranını düşürürsek, virüs tehdidinin çoğu da kaybolur" diye cevap verdi.