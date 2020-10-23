Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

23.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 23.10.2020 09:01
Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alan ilk ilaç remdesivir oldu.

Gilead Science tarafından üretilen antiviral ilaç remdesivirin koronavirüs tedavisinde kullanılmasına FDA resmi onayı verdi. Böylece remdesivir koronavirüs tedavisi için FDA'dan onay alan ilk ilaç oldu.Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Remdesivir ABD'de onaylanmış ilk ve tek koronavirüs tedavisi" ifadesine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Hakan Taşıyan Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Ozan Tufan Metin Oktay Serdar Aziz Gökhan Gönül
Daha Fazla Kız Ateş Çocuk Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüs için FDA onayı alan ilk ilaç : Remdesivir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 09:02:36. #1.14#
title