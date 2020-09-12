Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı
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Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı

Gaziantep'te koronavirüs tedavisi gören bir kişinin hayatını kaybetmesi sonucu yakınları, hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Olayda 4 polis memurunu yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı
12.09.2020 19:04 | Son Güncelleme: 12.09.2020 19:17

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören yakınlarının hayatını kaybetmesi sonucu bir grup, hastane çalışanlarını suçlayarak, yoğun bakım servisini basıp, doktora saldırdı. Olayda 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

HASTANE İHMALİ OLDUĞUNU İDDİA EDİP DOKTORA SALDIRDILAR

Olay, öğleden sonra Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisi bölümünde meydana geldi. 3 gündür koronavirüs nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Halil K., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Halil K.'nin yakınları ise ölümde hastane ihmali olduğunu iddia ederek doktora saldırdı. Saldırı karşısında doktor ve diğer sağlık çalışanları kendisini odaya kilitledi. Grup, yoğun bakımı servisinin camlarını kırdı. Bu sırada bazı tıbbi malzemeler zarar gördü.

Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları hastaneyi karıştırdı! 4 polis yaralandı

4 POLİS YARALANDI, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kalabalığı havaya ateş açarak dağıttı. Arbede sırasında 4 polis hafif şekilde yaralanırken, 5 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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