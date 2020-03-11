Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
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Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?

Koornavirüsün ülkemizde görülmesinin ardından vatandaşlar korona virüs hakkında detaylı araştırmalar yapmaya başladı. EN çok merak edilen konulardan biri ise koronavirüs bulaşma yolları oldu. Peki, Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir? Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor?

11.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:23
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?

Dünyada binlerce can kaybına neden olan koronavirüs ülkemizde de görüldü. Gündemin ana konusu olan gelişme sonrası koronavirüs hangi yolla bulaşıyor ve Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir sorularının yanıtları merak edildi.

YETKİLİ İSİM CEVAP VERDİ

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Genellikle ellerle bulaşıyor bu hastalık. O yüzden elimizi yüzümüze, gözümüze ve burnumuza götürme alışkanlığını olabildiğince azaltmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"VİRÜS GENELLİKLE ELLE BULAŞIYOR"

Korona virüsten korunmanın hijyenin dışında alınacak önlemleri de bulunduğunu açıklayan Prof. Dr. Alpay Azap, "Genellikle ellerle bulaşıyor bu hastalık. O yüzden elimizi yüzümüze, gözümüze ve burnumuza götürme alışkanlığını olabildiğince azaltmamız lazım. Bir diğer önlem ise solunum hijyeni dediğimiz önlemler. Nezle isek, grip olabilir, solunum belirtileri olduğunda maske takarak dolaşmak lazım. Toplumu koruyabilelim. Öksürürken, hapşırırken ağzımızı ne olursa olsun mutlaka bir mendil ile kapatıp, sonra o mendili hemen çöpe atıp yine el temizliği sağlamak lazım. Bir de toplumda sık yapılan tokalaşma, öpüşme gibi davranışları yapmayın, birbirimizi sevgi ve saygıyı biraz uzaktan göstermemiz lazım. Bir metrelik bir mesafe, biz ona sosyal mesafe diyoruz. Bir metreden fazla yaklaşmadığımız sürece hasta bile olsa karşımızdaki onunla yüz yüze 15 dakikadan fazla kalmadığımız sürece bir risk taşımıyor" diye konuştu.

"SAĞLIKLI KİŞİLERE MASKE VE ELDİVEN ÖNERMİYORUZ"

"Maske kullanımını sağlıklı kişilere önermiyoruz" diyen Azap, "Çünkü maske ancak hasta bir insanı ancak bir metreden mesafede 15 dakikadan daha uzun bir süre kalırsanız sizi korur. Onun dışında ekstra bir koruyuculuğu fazladan bir koruyuculuğu yoktur. Tersine maskeyi doğru kullanmadığınızda maske bir enfeksiyon kaynağı olur. Örneğin çıkarttığınızda onu cebinize koyduğunuzda tekrar kullanmaya kalkarsanız, dış yüzeyine dokunursanız maskenin kendisi bir bulaşma kaynağı olur. Bu nedenle maskeyi sadece hastalara öneriyoruz, hastalık belirtisi gösterenlere öneriyoruz. Sağlıklı kişiler kullanmasın. Eldiven asla önermiyoruz. Eldiven sadece hastanede hastalara bakım veren sağlık çalışanlarını koruyacak bir yöntem ve doğru kullanımı da çok önemli. Normal vatandaşlarımızın gün içeresinde eldiven kullanmalarını önermiyoruz" şeklinde konuştu.

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Osman DEMİR
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