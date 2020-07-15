Koronavirüs, gökyüzü festivalini sosyal medyaya taşıdı
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Koronavirüs, gökyüzü festivalini sosyal medyaya taşıdı

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi planlanan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek.

Koronavirüs, gökyüzü festivalini sosyal medyaya taşıdı
15.07.2020 11:18 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:22

ANTALYA'da bu yıl 5'incisi planlanan Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, koronavirüs nedeniyle online düzenlenecek. Etkinlikte dev teleskoplarla yapılacak gökyüzü gözlemleri ve sunumlar, sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak.

Kumluca ilçesinde bulunan antik kent Olimpos'ta bu yıl 5'nci kez düzenlenmesi planlanan Türkiye'nin önemli astronomi ve uzay bilim etkinliği Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi. Her yıl astronomi, uzay ve evren ile ilgili sunumların yapıldığı festival bu yıl katılımcılarını online olarak ağırlayacak.

14-17 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin bilimsel içeriği, önceki yıllardaki zenginliğini koruyacak. Festival kapsamında Olimpos'ta bir araya gelecek profesör, akademisyen ve astrofotoğrafçılardan oluşan 15 kişilik ekip astronomi ve uzay bilimleri alanındaki önemli konuları canlı yayında izleyicilere aktaracak. Dev gözlem teleskoplarıyla görüntülenecek yıldız, gezegen, galaksi, nebula ve meteor yağmuru hakkında uzman sunumları sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Online etkinlik boyunca gündüzleri uzmanlar canlı olarak 4'er sunum gerçekleştirecekler. Gece ise sabaha kadar dev teleskoplarla Olimpos'tan uzmanların anlatımı eşliğinde canlı yayınlar yapılacak.Pandemi döneminde bilim festivalinde yüzlerce kişiyi bir araya toplamının halkın bilime olan güvenini azaltacağını söyleyen Festival Komitesi Başkanı Zafer Emecan, "Yaşadığımız pandemi sürecinde, bilim insanları olarak halkımıza örnek davranışlar içinde olmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle, bilim kurulumuzla yaptığımız istişareler sonucunda yüzlerce insanın bir arada bulunacağı bu etkinliğin koronavirüs riski tümüyle bitmeden yapılmasının ciddi sağlık ve salgın riski yaratacağını, Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali'ni bu yıl için ertelememizin uygun olacağı kararına varıldı. Bizler de, bilim insanları olarak okulların dahi açılmasının tartışıldığı, konser etkinliklerinin dahi düzenlenemediği bu dönemde festivali 2021 yılına ertelemeye karar verdik" dedi.

Kaynak: DHA

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