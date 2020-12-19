Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikalar, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Pandeminin üretimi etkilemediğini söyleyen GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, "İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağız" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen çarklar durdumadı. Fabrikalardaki üretimin devam ettiği GOSB'da, koronavirüse karşı fabrikalar alınabilecek tüm önlemleri alarak işçilerini korumaya çalışıyor. Üretim anlamında pandeminin GOSB'da bulunan fabrikaları etkilemediğini söyleyen GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, işletmelerin pandemiye rağmen ara vermeden çalıştığını belirtti.

'11 MİLYAR DOLAR İHRACAT VE 30 MİLYAR DOLAR BİR CİRO İLE BU YILI KAPATACAĞIZ'Pandemi sürecinde fabrikaların üretim anlamında olumsuz bir etkilenme yaşamadığını söyleyen Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde pandemi öncesi ve pandemi sonrasını değerlendirmek gerekirse, organize sanayi bölgemiz pandemiye rağmen 2 veya 3 vardiya olarak, işletmelerin çalışma şeklinde göre, ara vermeden çalışmaya devam ediyor. İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağız. 11 milyar dolar ihracat ve 30 milyar dolar bir ciro ile bu seneyi kapatacağız. Aslında son 3 aydır hem Türkiye genelinde hem de organize sanayi bölgemizdeki firmalarda ham madde kaynaklı sorunlar var. Belki bu sorunları aşabilseydik daha iyi cirolara ulaşacaktık. Hatta vardiyalarımız tam kapasite ile devam edecekti. Metal sanayisine baktığımızda, önceden fiyatı 650 dolar olan ham madde sac fiyatı şu anda 950 dolar seviyesinde ve ürün yok" dedi.'PANDEMİ ÜRETİMİMİZİ ETKİLEMEDİ'GOSB'da 30 bin çalışan olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi özelinde, 30 bin çalışanı ve bu anlamdaki katma değer üretimi ile ülkeye mal olmuş, çok farklı bir organize sanayi bölgesi burası. Diğer bölgelere rol model olan bir bölge. Pandemi bizim üretimimizi ve üretimdeki istihdamımızı hiç etkilemedi diyebilirim. Gerçekten bu anlamda OSB yönetimi olarak zamanında aldığımız önlemler, katılımcılarımızı zamanında bilgilendirmemiz olumsuz şekilde etkilenmememizin başlıca sebepleri" diye konuştu.Pandemi dönemini iki bölümde değerlendirmek gerektiğini, ikinci dönemde çalışanların yüzde 15'inin testinin pozitif çıktığını açıklayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu ikinci dönemde, benim şirketim de dahil olmak üzere Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamındaki çalışanların yüzde 15'inin testleri pozitif oldu. Gerçekten pozitif çıkarak istirahat alan işçilerimiz oldu. Bir de bu durumu suiistimal etmeye çalışanlar oldu. Bir anda bakıyorsunuz 10-15 kişi, 'Karşı komşumda korona çıktı' deyip istirahat alıyor. Bir anda 15 kişinin işletmenin o biriminden ayrılması otomatikman işinizi etkiliyor. Anında, ertesi gün oraya adam bulamıyorsunuz ve işiniz aksıyor. Bunlarla da uğraştık."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR