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Aydın Ağaoğlu, DHA, Teknoloji

Koronavirüs Fırsatçıları İş Başında: İnternetten Alışverişe Dikkat

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alışveriş yapmak isteyen insanlar, internet üzerinden alışverişe yöneliyor.

08.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:51
Koronavirüs Fırsatçıları İş Başında: İnternetten Alışverişe Dikkat

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında gerek olmadıkça evden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Bu sebepten dolayı yeni tip koronavirüs salgını sürecinde alışveriş yapmak isteyen insanlar, internet üzerinden alışverişe yöneliyor. Bu durumu fırsat bilen kötü niyetli kişiler korona indirimi diye sahte ürünleri satmaya çalışıyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, DHA'ya bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Korana İndirimi Adı Altında Dolandırıcılık

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hala çıkar peşindeler. 'Korona indirimi' diye şimdi de bir takım ilanlar verip, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyorlar. Bunların daha önce de yaptıklarını gördük. Karaborsacılık, vurgunculuk yaptılar. İnsanları kandırıp kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşalttılar. Şimdi de korona vurgunculuğu yapıyorlar. Bunlar taklit yapıyor. Gerçekten ciddi markalar kepenk kapattılar. Çalışmıyorlar. Şimdiden ilanlar veriyorlar. Müşterilerine mesajlar göndererek, 'Biz size indirim yapacağız. Şimdi bize 250 lira verin mağazamız açıldığı ilk gün gelin, size 500 liralık alışveriş yaptıralım' diyorlar. İşte bunları taklit eden dolandırıcılar müşterilerinin tuzağa düşmesi neticesinde onların kredi kartı bilgilerini ele geçirip dolandırıyorlar ya da birtakım sahte hesaplarla tuzağa düşürdükleri insanların kendilerine havale göndermesini, ödeme yapmasını isteyerek onları dolandırıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Kredi Kartı Bilgilerini Ele Geçirerek Tamamen Hesaplarını Boşaltabiliyorlar"

Ağaoğlu, "Dikkat diyorum. O tanıdığınız, bildiğiniz ve güvendiğiniz markanın size sunduğu o indirim gerçek olmayabilir. Gerçek olan şu. Bugün birçok marka sıkıntıda. Ürünlerini satamıyor, mağazalarını kapattı. İşte bu noktada fırsatçı ve dolandırıcılar taklit ederek sanki 500 liralık ürünü yarı fiyatına satacakmış, 1000 liralık ürünü 500 liraya satacakmış gibi ağlarına düşürüyor daha sonra paralarını alıyor. Birde kredi kartı bilgilerini ele geçirerek tamamen hesaplarını boşaltabiliyorlar" dedi.

Ağaoğlu, "Bu sahtekarlar tanınmış, güvenilen markaların ürünlerinin fotoğraflarını internete koyup fiyatı da neredeyse yarı fiyat gibi cazip halde sunmak suretiyle vatandaşları aldatıyorlar. Bu noktada vatandaşın yapması gereken bilinçli tüketici olarak marka sahibi firmayla yazışarak o ilanın gerçekten o firmaya ait olup olmadığını tespit edip ondan sonra hareket etmesidir. Aksi halde dolandırılır hatta finansal bilgilerini karşı tarafa aktarırsa adına kredi bile çekilip, borçlandırılabilir" ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğumuz dönemde bilinçli tüketicilerin zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir alışveriş yapmaması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bu sağlığımız açısından da gerekli. Ürünü bize getirecek olan kurye elemanlarının yoğunluktan ötürü virüsle karşılaşmaları hatta hastalığa yakalanmaları dahi söz konusu. Tüketiciler zorunlu ihtiyaçları dışında hiçbir sipariş vermemeli. Böyle çok cazip gördükleri ilanla ilgili de firmayla irtibata geçmeli" şeklinde konuştu.

Kaynak: Tamindir

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