Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
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Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı

23.10.2020 08:04 | Son Güncelleme: 23.10.2020 08:08
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı

GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından sosyal mesafe ile spor yapmak isteyenler, 4 bin yıllık geçmişe sahip ata sporu okçuluğa yöneldi.

GAZİANTEP'te koronavirüs salgınının ardından sosyal mesafe ile spor yapmak isteyenler, 4 bin yıllık geçmişe sahip ata sporu okçuluğa yöneldi. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği, koronavirüs döneminde fiziksel mesafenin korunabildiği spor dalları arasında gösterilen okçuluk sporu ilgi görüyor. Gaziantep'te de her yaştan katılım sağlayan kursiyerler uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı eğitim dersleri alarak kendilerini geliştiriyor. Gaziantep'te özel bir kulübün açtığı kursta, 150 kişi profesyonel okçuluk eğitimi alıyor. Pandemi döneminde okçuluk sporunda eğitimler maske, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak yapılıyor.

TÜM DÜNYADA İLGİ ARTTI?Tüm dünyada okçuluğa ilginin arttığını ifade eden okçuluk antrenörü Mehmet Turgut Karacan, "Şu anda tüm dünyada ve Gaziantep'te okçuluk sporuna ilgi arttı. Dünya Sağlık Örgütü'nün okçuluk sporunun en risksiz spor olarak açıklamasının ardından ilgi fazlalaştı. Biz açıklamanın ardından sporcularımızı maske ve mesafe kurallarının yanı sıra ok, yay ve tüm ekipmanlarını dezenfekte etme konusunda bilgilendirdik. Sporcuların temaslarını minimuma indirmiş bulunmaktayız. Risk düzeyi çok az olduğu için okçuluk müsabakaları da devam ediyor. Okçuluk sporu bireysel olduğu ve kişisel ekipmanlar olduğu için sporcu için herhangi bir risk oluşturmuyor" diye konuştu.

TEMAS OLMAYAN, EN GÜVENLİ SPOR

Pandemi sürecinde okçuluk sporuna başladığını ifade eden kursiyerlerden Burak Kalkan, "Koronavirüs salgını sonrası spor yapmaya karar verdim ve temas olmayan en güvenilir spor olduğu için okçuluğu tercih ettim. Maskemizi takıp; mesafemizi koruyoruz. Bu nedenle ben de faklı spor dallarının riskli olacağını düşündüğüm için bireysel olarak yapılan okçuluğa yöneldim" ifadelerini kullandı.


Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı
Koronavirüs döneminde okçuluğa ilgi arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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