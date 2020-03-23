Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
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Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

Ülkemizde koronavirüs vakalarının görülmesiyle vatandaşlar koronavirüs danışma hattı numarasını merak etti. Peki, Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

23.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:07
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?

Dünyada hızla yayılan ve çok sayıda insanın ölümüne enden olan koronavirüs, ülkemizde de görüldü, vatandaşlar tedbirlerini alırken koronavirüs danışma hattın numarasını merak etti ve koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir, gibi sorular sordu.

KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTI NUMARASI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) Korona Danışma Hattı, "Alo 184" üzerinden hizmet vermeye başladı. Bakanlık yetkilileri, Corona virüsü hakkında "Alo 184" hattı üzerinden danışmanlık hizmeti verecek merkezin 14 Mart'ta faaliyete geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTI: ALO 184

CORONA DANIŞMA HATTI NEDİR?

Bakan Koca, alınan tedbirler çerçevesinde koronavirüs ile ilgili herhangi bir ihbarın daha hızlı şekilde değerlendirilebilmesinin amaçlandığını belirterek, "Vatandaşımızın herhangi bir hastalık bulgusu olduğunda kolay arayabileceği Alo 184 SABİM Danışma Hattı´nı korona enfeksiyonuna özel bir danışma hattına dönüştürüyoruz. Bunu SABİM Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık." ifadelerini kullandı.

SABİM AÇILIMI NEDİR?

SABİM açılımı: Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'dir.

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Osman DEMİR
SEO Editörü

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