Koronavirüs: Danimarka'da hayvanlarda görülen vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek
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BBC

Koronavirüs: Danimarka'da hayvanlarda görülen vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek

14.10.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:38
Koronavirüs: Danimarka'da hayvanlarda görülen vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek

Dünyanın ikinci en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle toplam 2,5 milyon vizon öldürülecek.

Dünyanın ikinci en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka'da, hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle toplam 2,5 milyon vizon öldürülecek.

Independent sitesinin haberine göre, sektör temsilcileri en az 63 çiftlikte hayvanlar arasında koronavirüs vakaları tespit edildiğini bildirdi.

Hastalığın hızla yayılması nedeniyle yaz aylarından bu yana ABD ve Avrupa'daki kürk hayvanı çiftliklerinde on binlerce vizon öldü ya da hastalığı yayma riskine karşı öldürüldü.

Danimarka'da çiftlik çalışanları ve veterinerler hasta hayvanları öldürmeye başladı. Hükümet, hastalığın görüldüğü çiftliklerin sekiz kilometre kadar yakınındaki çiftliklerde bulunan sağlıklı hayvanların da öldürülmesi talimatını verdi.

Bilim insanları vizonların nasıl enfekte olduklarını ve insanlara hastalık geçirip geçiremeyeceğini araştırıyor. Fakat ABD'deki vakalarda hastalığın hayvanlara çiftlik çalışanlarından geçtiği düşünülüyor.

Danimarka yılda 17 milyon vizon kürkü üretiyor

Danimarka Kürk Üreticileri Birliği Başkanı Tage Pedersen, pandeminin tüm sektörü tehdit ettiğini belirterek "Büyük bir belirsizlik var ve üreticiler kaygılı. Başımıza meteor düştü" dedi.

Danimarka yılda yaklaşık 17 milyon vizon kürkü üretiyor.

1500 üreticiyi temsil eden Kopenhagen Fur kooperatifi, küresel vizon kürkü üretiminin yüzde 40'ını gerçekleştiriyor.

İhracatın çoğu Çin'e

İhracatın çoğu Çin ve Hong Kong'a yapılıyor.


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Hayvan hakları kuruluşu Humane Society International'a göre Danimarka, Çin'den sonra en fazla vizon yetiştirilen ülke konumunda.

Danimarka hükümetinden bir yetkili, ülkenin kuzeyindeki Gjoel köyünde başlayan vizon itlafının virüse bağlı olarak aylarca sürebileceğini söyledi. Şimdiye kadar kaç vizonun öldürüldüğüne ilişkin bir veri yok.

Polis sözcüsü, geçen Cuma bir vizon çiftliği sahibinin, ekiplerin içeri girmesine izin vermemesi nedeniyle tesisin kilitlerin kesildiğini söyledi. Hafta sonunda da iki vizon çiftliğinin önünde az sayıda kişi eylem yaptı.

Danimarka'da çiftliklerde dört ay önce ilk koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine 11 bin vizon öldürülmüştü.

BBC
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