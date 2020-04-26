Koronavirüs (Covid-19) salgını ne zaman bitecek? Dünya genelinde en az 203 bin kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını sosyo-ekonomik dengeleri sarsarken, herkes bu pandeminin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Bilim insanları, siyasiler bu konuda ne diyor?

Dünya genelinde en az 203 bin kişinin ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs salgını sosyo-ekonomik dengeleri sarsarken, herkes bu salgının ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla virüsün etkisinin azalacağını belirtirken birçok bilim insanı henüz bunu düşünmek için erken olduğu görüşünde. SARS-CoV-2 adlı virüsün sıcak havalarda yok olduğu veya etkisinin kaybettiğine dair yeterince kanıt bulunmuyor. Euronews.com'da Görüntüle