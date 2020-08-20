Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
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BBC

Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer

Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan'da sosyal mesafesiz ve maskesiz yapılan havuz partisi gündem olmuştu. Konuyla ilgili Çin'den gelen ilk açıklamada ise "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir" ifadelerine yer verildi.

20.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:41

Koronavirüsün görüldüğü ilk yer olan Çin'in Vuhan kentinde binlerce insanın maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın katıldığı havuz partisi dünyayı şaşırtmıştı. Pekin'den etkinlikle ilgili ilk açıklama bugün geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüzü Zhao Lijian, "Bu, Vuhan'ın koronavirüs salgınıyla mücadelesinde stratejik bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

"ÇİN'İN BAŞARISINI YANSITIYOR"

Haftalık basın toplantısında konuşan Zhao, "Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin görüntüler karşısında şok olduğunu duydum. Oysa bu görüntüler Çin hükümetinin salgınlar mücadelesinde geldiği başarıyı yansıtıyor. Umarım bundan sonra çekeceğiniz haberler Çin'in mücadelesindeki gerçekleri yansıtır" ifadelerini kullandı.

CİDDİ ÖNLEMLER ALINMIŞTI

Vuhan'da, koronavirüs sonucu 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ve 400'den fazla vaka görülmesinin ardından, 23 Ocak'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına yönelik eşi görülmemiş önlemler alınmıştı. Dünyada Çin dışında koronavirüsle yoğun mücadele sürerken, Vuhan Maya Beach Water Park'ta çekilen fotoğraflar ve videolar ise viral olmuştu.

DÜNYADA VAKA SAYISI 22 MİLYONU GEÇTİ

Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan ve tüm dünyaya kısa sürede yayılan koronavirüs vaka sayısı 22 milyonu geçmiş durumda.

Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
BBC
Haber Yorumları (1)
SİVASLI İBOCAN: Bunlar çinin zaferi değil, çinlilerin virüsü çoğaltıp yayma için kuluçka dönemi partisi. . Eylül de görürsünüz, bot ürünleri sevkiyatını yaparlar, made ın chına corona. . .
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