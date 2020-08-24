Koronavirüs: Çin, deneme aşamasındaki aşıyı yüksek riskli görevlerde çalışanlara yapmaya başladı
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BBC

Koronavirüs: Çin, deneme aşamasındaki aşıyı yüksek riskli görevlerde çalışanlara yapmaya başladı

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, hükümetin yüksek riskli görevlerde çalışanlara aşı yapılması yönünde "acil durum" yetkisi verdiğini açıkladı.

Koronavirüs: Çin, deneme aşamasındaki aşıyı yüksek riskli görevlerde çalışanlara yapmaya başladı
24.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:45

Çin Ulusal Sağlık Kurumu, hükümetin yüksek riskli görevlerde çalışanlara aşı yapılması yönünde "acil durum" yetkisi verdiğini açıkladı. Temmuz ayından bu yana yapıldığı belirtilen aşı, henüz deneme aşamasında olmasına rağmen belli prosedürlerle kullanıma sokuldu.

Guardian'ın haberine göre kurumdan yapılan açıklamada Çin'de yedi gündür hiç yerel kaynaklı vaka görülmediği kaydedildi. Kilit sektörlerdeki çalışanların dışında ülke sınırlarında görev yapan ve riskli kategoride yer alan çalışanlardan da bazı gruplar belirlenerek ülkede geliştirilmekte olan aşı uygulandı.

Açıklama, Çin'in klinik denemeler dışında aşıyı kullandığına yönelik ilk resmi doğrulama olma niteliği taşıyor.

Özel olarak aşı adaylarından hangisinin kullanıldığı ya da kaç kişiye aşı yapıldığı gibi detaylar henüz net değil. Çin Ulusal Sağlık Kurumu, ciddi halk sağlığı durumlarında henüz onaylanmamış aşıların sınırlı olarak kullanımına izin veren yasalara uygun olarak hareket edildiğini kaydediyor.

Kurumun yöneticisi Zeng Zhongwei, "Acil durum kullanımını uygun şekilde düzenlediğimizden emin olmak için hasta rıza formu, yan etki gözlemleme planları, kurtarma planları ve telafi planları yaptık." dedi. Zheng, testlerin başka gruplarla da sonbahar ve kış aylarından önce yapılarak genişletileceğini belirtti.

Mekong bölgesine öncelik

Pekin, devam eden aşı çalışmalarını diplomatik bir avantaja çevirmek niyetinde.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in aşı üretimine başladığında Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya ve Vietnam'ı kapsayan Mekong bölgesine öncelik tanıyacağını açıklamıştı. Li ülkesinin aynı bölge için özel bir halk sağlığı fonu oluşturacağını da eklemişti.

Devlet Başkanı Şi Cinping, Haziran ayında, Afrika ülkelerinin Çin'de geliştirilecek aşıdan öncelikli olarak yararlanacağı duyurusunu yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı da daha önceden Filipinler'e "aşıdan öncelikli yararlanma" sözü vermişti.

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 170'ten fazla aşı adayını takip ediyor. Çin, bu aşı adayları arasında üçüncü faza geçebilen birkaç projeye ev sahipliği yapıyor.

BBC
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