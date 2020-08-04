Koronavirüs can almaya devam ediyor! İki günde iki doktorumuzu kaybettik Koronavirüs salgını sağlık çalışanlarından da can almaya devam ediyor. Dün Maraş'ta virüs nedeniyle kaybettiğimiz Dr. Mustafa Özlü'nün acısı dinmeden bugün ise Diyarbakır'da görev yapan Dr. Halil Yücel Kutun'un acı haberi geldi.

Mart ayından bu yana ülkemizde etkilerini artırarak gösteren koronavirüs, can almaya devam ediyor. Dün Kahramanmaraş'ta bir doktorumuzu korona nedeniyle kaybetmenin acısı hafiflememişken bugün de Diyarbakır'da görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Halil Yücel Kutun'un koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Diyarbakır Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'un koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Diyarbakır Tabip Odası, acı haberi şöyle duyurdu: "Bugün aldığımız haberle, Diyarbakır'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun'u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DE GENÇ DOKTORDAN GELEN ACI HABERİ VERDİ

Diyarbakır'dan gelen acı haberle birlikte aynı gün koronavirüsten kaybettiğimiz doktorlarımız ikiye yükseldi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Genç meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle ailesine ve sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."