Koronavirüs bunu da yaptırdı: tuvalet kağıdı soygunu!

17.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:15

Hong Kong'da koronavirüs salgını nedeniyle panikleyen halk tarafından aşırı talep gören tuvalet kağıdı satışları şu sıra yetersiz kalıyor.

Polis yetkikileri, Monh kok bölgesindeki bir süpermarketin soyulduğunu duyurdu. Yerel basında çıkan haberlere göre, polis iki kişiyi tutukladı ve çalıntı tuvalet rulolarının bir kısmını kurtardı.

Silahlı soygun, Hong Kong'un Mong Kok bölgesinde Pazartesi günü erken saatlerde gerçekleşti.

Yerel kaynaklara göre, soyguncular Wellcome Süpermarketin dışarısında tuvalet kağıtlarını indiren teslimat işçisini tehdit etmiş, basına göre 218 dolar değerinde 600 tuvalet kağıdını çalmıştı.

Şehirdeki mağazalar, stokların yenilenmesiyle birlikte uzun kuyrukların oluşarak tuvalet kağıtlarının büyük ölçüde tükendiğini belirtiyor.

Hükümet, tedariklerin virüs salgından etkilenmediğine dair güvence vermesine rağmen, vatandaşlar tuvalet kağıdında stok yapıyor.

Yüz maskeleri ve el dezenfektanlarının koronavirüsten korumaya çalışmasının neredeyse imkansız olduğu da sık sık ifade ediliyor.

Asya'nın finans merkezleri Singapur ve Hong Kong'ta bazı şirketlerin çalışanlarına artık şarap ya da pahalı kalemler değil, tuvalet kağıdı ve hijyen paketleri hediye ettiği görülmüştü. Ülkede bazı bankalar da evden çalışmak zorunda olan bazı çalışanlarına temizlik malzemeleri gönderiyor.

Singapur'da çiçekçilerin sevgililer gününde içi hazır noodle, maske ve ihtiyaç malzemesi dolu buketler hazırlarken, Hong Kong'ta arkadaş buluşmalarında tuvalet kağıtları için çekiliş yapıldığı görülmüştü.