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Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

AA / Hamdi Bedir - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu yıl grip vakalarında artış beklediklerini belirterek, "2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir." dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, bu yıl grip vakalarında artış beklediklerini belirterek, "2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir." dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine, Türkiye ve dünyanın yaklaşık 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.

Koronavirüsle mücadelede aşının çok önemli olduğunu vurgulayan Şener, Sağlık Bakanlığının bu konuda halkı sık sık uyardığını dile getirdi.

Sonbaharla birlikte bu yıl grip vakalarının da görülmeye başlandığını anlatan Şener, Kovid-19 aşısının grip aşısıyla bir ilgisinin bulunmadığını belirtti. Toplumda, "Kovid-19'a karşı aşılandığımız zaman gribe karşı da aşılanmış gibi bir yanlış algı" oluştuğuna dikkati çeken Şener, "Grip ve Kovid-19 aşısı farklıdır. Kovid-19 yaptırmış olsanız bile grip aşısını mutlaka olmamız lazım." dedi.

"Bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli"

Prof. Dr. Şener, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kış mevsimine girilmeden önce grip aşısı olması gerektiğini hatırlattı.

Yaklaşık 2 yıldır Türkiye ve dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediğini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."

Zatürre aşısını ise her hasta grubuna önermediklerini ifade eden Şener, bu aşıyı, ileri yaş grubu, kanser hastaları ile organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı

Son dakika haberi: Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den grip vakalarında artış uyarısı
AA / Hamdi Bedir - Son Dakika Haberleri
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