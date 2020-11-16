Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor

Artan vakalar sonrası Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantı sonrası yazıcı açıklama yapılacak.

Koronavirüs vakalarının 3 bini geçtiği ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'da video konferans yöntemiyle toplanacak." denildi. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacağı belirtiliyor.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEDBİRLERE İŞARET ETMİŞTİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, artan vaka sayıları ve alınması beklenen tedbirlerle ilgili "Vaka sayılarında artışlar devam ediyor. Daha da artarsa elbette bazı kısıtlamalar ve bazı sınırlamalar gelecektir." dedi.

Bu süreçle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda tüm adımları, yapılması gereken tedbirleri hazırladıklarını ifade eden Özlü, "Tavsiyelerin zamanlaması, kapsaması, dozajı kamu yönetiminin elinde. Özellikle büyükşehirlerde hastanelerde vatandaşlar test için yoğun kuyruklar oluşturuyor. Yoğun bakım yataklarında ağır vakaların sayısı ciddi artıyor. Böyle giderse ciddi sorunlar yaşanabilir." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3223 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 89 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 507'ye, toplam hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2561 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2561 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, ağır hasta sayısı ise 3439'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.