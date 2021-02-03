Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var
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Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var

03.02.2021 17:41 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:18

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Aşılama süreci ve mutasyonlu virüs toplantı gündeminin ana maddesi olacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

GÜNDEMDE AŞILAMA VE MUTASYONLU VİRÜS VAR

17 ilde 128 kişide tespit edilen mutasyonlu virüse karşı alınacak tedbirler Bilim Kurulu'nda ele alınacak. Toplantıda 13 Ocak'ta başlayan aşılama süreci de değerlendirilecek. Aşılananların sayısı Türkiye'de 2,5 milyona yaklaştı. 65 yaş üstündekilerin aşılanmasının tamamlanmasının ardından geçilecek ikinci aşama masada olacak.

ÖĞRETMENLERİN AŞILMASI DA GÜNDEMDE

Toplantının önemli gündem maddelerinden birisi de öğretmenlerin aşılanma süreciyle ilgili olacak. Yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin okulların açılışına kadar aşılanması planlanıyor.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Masada aşılama ve mutasyonlu virüs var
Haber Yorumları (4)
AZAPAY: kongrelerde korna yok halka gelince yan yanasınız ceza bu korana sadece halkamı geçiyor kongrelerde yan yana oturanlar omuz omuza aykata dikilenler kovide yakalanmıyormu kuralsa herkese uygulanmalı
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LAMBADA: Bir bilim kurulu bukadar cahilden oluşsun pes.
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AAAA: bilim kurulunda korona yok galiba maske takmadıklarına göre
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