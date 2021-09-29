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Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de Bakan Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ana gündem maddesinin yüz yüze eğitim ve yerli aşı olduğu düşünülüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

ANA GÜNDEM MADDESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM VE YERLİ AŞI

Toplantıda salgının seyri, aşılama süreci ve vaka sayılarındaki yükselişin ele alınması bekleniyor. Toplantının ana gündem maddesinin ise yüz yüze eğitim ve yerli aşı olduğu düşünülüyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak
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Haber: Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak - Haberler
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