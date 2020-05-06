Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha toplanıyor
06.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:26

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde ne diyecekleri her zaman merak edilen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 15.00'te video konferans yöntemiyle toplantı yapacak. Kurulun gündeminde ise normalleşme süreci ve vaka sayılarının tekrar artma ihtimali üzerine alınacak tedbirler var.

11 Mart'ta Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından neredeyse her gün ne söyleyeceklerini merakla takip ettiğimiz insanların başında Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri geliyor. Türkiye'de normalleşmenin konuşulduğu günlerde kurul bugün bir kez daha toplanacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun video konferans toplantısının bugün saat 15.00'te başlaması bekleniyor. 17.00'de bitmesi planlanan toplantının ardından da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilkent Yerleşkesi'nde açıklama yapacak.

MASADA NORMALLEŞME SÜRECİ VAR

Kurulun bugün görüşeceği konular arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün duyurduğu normalleşme süreci olacak.

Cumhurbaşkanı, açıklamalarında 11 Mayıs itibarıyla normalleşmenin başlayacağını ve AVM'ler ile berber, kuaför, güzellik salonlarının tekrar açılacağını ifade etti.

Süreçle ilgili açıklama yapan bilim insanları ise alınan önlemlere uyulmaması halinde vaka sayılarının tekrar artabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak sık sık uyarılarda bulunuyor.

Güncel Manşet

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