Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar
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Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar

03.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 03.12.2020 16:12

Koronavirüs ile mücadele kapsamında evlerinde uzaktan eğitim alan öğrencilerin başı siber sapıklarla dertte. Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar, öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederken, cinsel içerikli videolar izletiyor.

Türkiye'nin dijital eğitim platformu EBA'ya rağmen öğrenciler ve öğretmenlerin ders işlemek için buluştuğu zoom programına öğrenci isimleriyle dahil olan siber sapıklar öğrencilerin eğitim almalarına izin vermiyor.

Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar

SAPIKLAR YÜZÜNDEN DERS İŞLEYEMİYORLAR

Bursa'da okullar açıldığından bu yana dijital sapıklar yüzünden ders işleyemeyen okulun öğrencileri, öğretmenleri ve veliler Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e kadar şikayet etmelerine rağmen sapıkların önüne geçilemediğinden dert yanıyor. Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesinde birçok okul siber sapıklar yüzünden ders işleyemiyor.

Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar

ŞARKI DİNLETEREK BAŞLAMIŞLAR

Öğrencilerin isimlerini kullanarak programa katılan sapıklar öğretmen ve öğrencilere ağza alınmayacak küfürler ederken, cinsel içerikli videolar izletiyor. Daha çok 6'ncı sınıfların derslerine dahil olan sapıkların ilk zamanlar şarkı dinlettiklerini belirten veliler ve öğretmenler, son iki haftadır sapıkların çeşitli küfürler edip cinsel içerikli videolar izlettiklerini söyledi. Yaşanan şok edici olayın ardından öğretmenler ve velilerin yine aynı program üzerinden yaptıkları bilgilendirme toplantısına da dahil olan siber zorbaların, öğretmen ve velilere siber polis olduklarını belirtip türlü hakaretlerde bulunmaları herkesi çileden çıkarıyor. Veliler, hoş olmayan bu duruma bir an evvel çare bulunmasını istedi.

Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar
Bursa'da öğrencilerin uzaktan eğitimine siber sapık engeli: Cinsel içerikli videolar izletiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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