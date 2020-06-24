Koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, 'ABD'de vaka sayısındaki artış kaygı verici" dedi
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BBC

Koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, 'ABD'de vaka sayısındaki artış kaygı verici" dedi

Kongre'da tanıklık yapan ABD'nin en üst düzey sağlık uzmanları eyaletlerin yarısından çoğunda günlük yeni vaka sayısının hızla artmasını kaygı verici diye niteledi.

Koronavirüs: Beyaz Saray Sağlık Danışmanı Fauci, 'ABD'de vaka sayısındaki artış kaygı verici
24.06.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:40

Beyaz Saray Sağlık Danışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Doktor Anthony Fauci, ülkede bazı eyaletlerde koronavirüs vakalarında kaygı verici bir artış görüldüğünü söyledi.

Amerikan Kongresi'nde konuşan Fauci, "İki gün önceki rakamlar, bir günde 30 bin yeni vaka olduğunu gösteriyordu. Bu beni kaygılandırıyor. Önümüzdeki iki hafta Texas, Florida, Arizona ve diğer eyaletlerde gördüğümüz artışları durdurmakta hayati önem taşıyor" dedi.

Fauci, Amerikalılara hitaben, "A planı: Kalabalık yerlere gitmeyin. B planı: Gidiyorsanız mutlaka maske takın" diye konuştu.

2020 sonuna kadar bir aşı bulunabileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduğunu belirten Fauci konuşmasında, "Aşının bulunamaması ihtimali yok ama bulunması zaman alabilir" ifadelerini kullandı.

Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı Doktor Robert Redfield ise Amerikalılardan bu yıl grip aşısı olmalarını istedi ve "Grip aşılarınızı güven içinde yaptırabilirsiniz. Bu bile hayat kurtarıcı olacaktır" dedi.


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ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu Oklahoma eyaletinin Tulsa kentindeki mitingde, resmi vaka sayılarının düşük çıkması için danışmanlarına testlerin azaltılması talimatı verdiğini söylemişti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Trump'ı şaka yaptığı" belirtilmişti. Trump ise Salı günü gazetecilere "Şaka yapmıyorum" demişti.

Kongre'de konuşan sağlık yetkileri ise kendilerine test sayısının azaltılması taliamtı verilmediğini hatta hatta test sayısını artıracaklarını söyledi.

ABD en fazla can kaybının yaşandığı ülke

ABD'de şu ana kadar yaklaşık 2 milyon 300 bin kişi koronavirüse yakalandı ve en az 120 bin kişi hayatını kaybetti.

Bu sayılarla ABD dünyada salgın nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı ülke.

Fakat Trump hafta sonunda yeniden başlattığı seçim kampanyası kapsamında Arizona eyaletinin Phoenix kentinde yaptığı konuşmada "hastalığın bitmekte olduğunu" söyledi.

Trump bir kez daha virüsten "kung flu" diye bahsetti. Beyaz Saray Çin'e referansla kullanılan bu terimin ırkçı bir tanımlama olduğu suçlamalarını reddediyor.

Trump'ın Salı günü büyük bir kilisede konuşma yaptığı Arizona, aynı gün en yüksek yeni koronavirüs vakası rekorunu kırdı.

Yetkililer hastanelerin yatak kapasitesinin şu anda yüzde 80 doluluk oranını aştığını söyleyerek önümüzdeki günler ve haftalarda sağlık sisteminin salgınla başa çıkamaz hale gelebileceği uyarıları yapıyorlar.


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Salgın hangi eyaletlerde hız kazandı?

ABD'de eyaletlerin çoğunda günlük koronavirüs vaka sayıları artıyor.

Arizona, Nevada ve Texas'ta bu hafta en yüksek günlük vaka sayıları açıklandı.

California, South Carolina, Utah, Mississippi ve Louisiana'da da vaka sayıları hızla artıyor.

Bazı eyalet valileri sokağa çıkmayı yeniden kısıtlayabilceklerini söylüyor.

Pazartesi günü Florida'da vaka sayısı 100 bini aştı. Eyalet çapında maske zorunluluğu yok ama bir çok kent ve kasabanın yöneticileri bu yönde kararlar aldılar.

Texas eyaletinde sosyal mesafe kurallarını çiğneyen bir çok iş yerinin alkol satış ruhsatları geçici olarak iptal edildi.

Salı günü Washington valisi kamusal alanlarda maske takılmasının zorunlu olduğunu açıkladı. Bu eyalette vaka sayıları geçen hafta yüzde 35 artmıştı.

BBC

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