Koronavirüs Belirtileri Listesine Yeni Semptonlar Eklendi!
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs salgınının belirtileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs salgınının belirtileri ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. CDC, koronavirüs belirtileri listesine üç yeni semptonun daha eklendiğini duyurdu. Peki, yeni koronavirüs semptonları neler? COVID-19 semptonları ile ilgili detaylar haberimizde.
Koronavirüs Belirtileri Listesine Hangi Semptonlar Eklendi?
Koronavirüs salgını ilk ortaya çıktığında hastalarda ateş, nefes darlığı ve kuru öksürük gibi semptonlar bulunuyordu. Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda her geçen gün COVID-19 hakkında daha fazla bilgiye sahip oluyoruz. CDC, son yaptığı açıklama ile birlikte üç yeni koronavirüs semptonun daha eklendiğini belirtti. Tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı veya kusma, ishal yeni koronavirüs semptoları olarak açıklandı.
CDC'ye göre dikkat edilmesi gereken koronavirüs semptomlarının tam listesi:
Ateş veya titreme
Öksürük
Nefes almada zorluk veya nefes darlığı
Yorgunluk
Kas veya vücut ağrıları
Baş ağrısı
Tat veya koku kaybı
Boğaz ağrısı
Tıkanıklık veya burun akıntısı
Mide bulantısı veya kusma
İshal
Yeni tip koronavirüs taşıdığı halde belirti göstermeyen asemptomatik vakalar da bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs semptonlarını "En yaygın belirtiler", "Daha az yaygın belirtiler" ve "Ciddi belirtiler" olmak üzere üç kategoriye ayırdı. İşte DSÖ tarafından paylaşılan üç kategori:
En yaygın belirtiler:
Ateş
Kuru öksürük
Yorgunluk
Daha az yaygın semptomlar:
Ağrı
Boğaz ağrısı
İshal
Konjonktivit
Baş ağrısı
Tat veya koku kaybı
Ciltte döküntü veya parmaklarda veya ayak parmaklarında renk değişikliği
Ciddi belirtiler:
Nefes almada zorluk veya nefes darlığı
Göğüs ağrısı
Konuşma veya hareket kaybı
Koronavirüste Son Durum
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 25 Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 193.115 oldu. Ülkemizde yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 5.046'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 165.706 olarak açıklandı.
Kaynak: Tamindir