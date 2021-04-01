Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın

BioNTech şirketinin kurucusu ve koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin, Avrupa'da artan vakalara işaret ederek eldeki aşıların stoklanmaması, hemen kullanılması yönünde uyarı yaptı. Şahin, ayrıca "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Koronavirüse karşı eşi Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri aşıyla dünyaya umut veren Uğur Şahin, Alman televizyonu RTL'ye salgının gidişatı ve aşılamayla ilgili açıklamalarda bulundu.

'STOK YAPMAYIN' ÇAĞRISI

Avrupa genelinde artan vaka sayılarının endişelendirici olduğunu vurgulayan Uğur Şahin, bu doğrultuda eldeki aşıların stok yapmak yerine bir an önce kullanılması gerektiğini söyledi. Şahin, "Tedarikte yaşanacak bir gecikme yüzünden aşılamanın sekteye uğrama riski çok düşük. Bu yüzden her hafta yeni aşıların geleceği güvencesiyle, elinizdeki tüm aşıları yapmalısınız" ifadelerini kullandı.

AŞILAMANIN ETKİSİ MAYIS SONUNDA GÖRÜLMEYE BAŞLANACAK

"Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" diyen Uğur Şahin, "Önümüzdeki üç dört ay için en büyük zorluk vaka sayılarını düşük tutmak olacak. Yükselen sıcaklıklar enfeksiyon sayısını azaltabilir, ancak böyle olmazsa yazın daha sert bir kapanma yaşayabiliriz" uyarısında bulundu. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve gelecek kış aylarında yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi.

AVRUPA KORONA İLE MÜCADELE EDİYOR

Bu arada, aşılamada önde giden İngiltere'de tedbirler kısmen gevşerken, Fransa'da önlemler daha da sıkılaştırıldı. Başkent Paris dahil bazı bölgelerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları cumartesiden itibaren tüm ülke için geçerli olacak. Ayrıca okullar da üç hafta süreyle tatil edildi. Kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Şimdi harekete geçmezsek kontrolü kaybedeceğiz" dedi. Öte yandan aşılamayı hızlandırmaya çalışan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Macron, Rusya Lideri Vladimir Putin ile aşıda işbirliği imkanlarını görüştü.

65 ÜLKEYE AŞI GÖNDERİYORLAR

BioNTech, ABD'li ilaç şirketi Pfizer ortaklığıyla dünyada 65 ülkeye koronavirüs aşısı gönderiyor. 2008 yılında kurulan şirket, Almanya'nın köklü ilaç firmalarını da geride bıraktı. 2021'deki tahmini 9.8 milyar Euro cirosuyla BioNTech'in, Bayer ve Boehringer'den sonra Almanya'nın üçüncü büyük ilaç firması olabileceği belirtildi.