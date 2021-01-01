Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin AB'yi eleştirerek uyardı: Şu an durum çok iyi gözükmüyor

Koronavirüse karşı etkili olan aşıyı bulan BioNTech'in kurucularından Prof Dr. Uğur Şahin Alman Spiegel dergisine korkutan açıklamalarda bulundu. AB'nin onay için yavaş davrandığını söyleyen Şahin "Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz" dedi.

Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortağı olan Prof. Dr. Uğur Şahin, eşi Prof. Dr. Özlem Türeci ile birlikte koronavirüse karşı etkili olan aşıyı buldu. Bazı ülkelerde onay alan aşı insanlara uygulanmaya başlanırken, Şahin Alman Der Spiegel'e açıklamalarda bulundu.

Aşılarla ilgili mevcut durumu aktaran Şahin, uluslararası kamuoyuna uyarıda bulundu. Uluslararası ajansların "son dakika haberi" olarak servis ettiği açıklamalarda Şahin, şu an piyasadaki mevcut onaylı aşıların eksikliği sebebiyle üretim ve dağıtım sürecinde büyük boşluk oluşabileceğini söyledi.

"ŞU AN DURUM ÇOK İYİ GÖZÜKMÜYOR"

Şahin, başka aşılara onay verilene kadar kendi aşılarının tedariğinde boşluklar olabileceğini belirtti ve "Şu an durum çok iyi gözükmüyor. Piyasada onaylı aşı eksikliği olduğu için bir boşluk oluştu ve bunu da bizim aşılarımızla doldurmaya çalışıyoruz. Diğer aşılar gelene kadar sorunlar yaşanabilir" dedi.

"MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS İLE MÜCADELE EDEBİLİR"

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech aşısına yavaş onay vermesi ve az sayıda sipariş vermesi nedeniyle AB genelinde aşı sorunu yaşanabileceğini dile getiren Şahin, "Geliştirdiğimiz aşı ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüs ile mücadele edebilir. Biz, aşımızın bu mutasyona uğramış türü de nötralize edip etmeme konusunda testlerimizi sürdürüyoruz. Daha kapsamlı sonuçlar gelecektir" ifadesini kullandı.

YENİDEN ONAY GEREKİYOR

Mutasyona uğramış virüsün güçlü olması durumunda aşıyı 6 hafta içerisinde değiştirebileceklerini dile getiren Şahin, fakat böyle bir durumda yeniden onay almaları gerektiğinin altını çizdi.

"SİPARİŞİNİN VERİLMESİ İÇİN GEÇ KALINMIŞTIR"

Spiegel'e açıklama yapan Özlem Türeci de AB'nin karar alma mekanizmasındaki yavaşlığın büyük bir hata olduğunu söyledi. ABD, temmuz ayında BioNTech ve Pfizer'ın aşısından 600 milyon doz sipariş etmiş, AB ise kasım ayında yaklaşık bu oranın yarısı kadar sipariş etme kararı almıştı. Türeci, "Bir noktada aşıları bu kadar hızlı dağıtamayacağımız belli oldu. O noktadan sonra aşıların siparişinin verilmesi için geç kalınmıştı" dedi.

"OCAK AYININ SONUNA KADAR NETLEŞİR"

Şahin ise Almanya'nın Marburg kentinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını açıklayarak, yılın ilk yarısında 250 milyon doz üretilmesini umut ettiklerini söyledi. Şahin, "Üreticilerle görüşmeler devam ediyor ve ocak ayının sonuna kadar bu konu netleşir" dedi. Şahin ayrıca eksi 70 santigrat derecede tutulması gereken aşı ile ilgili de planları olduğunu ve yaz aylarının sonunda yeni nesil aşının daha yüksek ısıya dayanabileceğini söyledi.