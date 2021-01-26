Aşı olan Çağla Şıkel koronavirüse yakalandığı iddialarını yalanladı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptıran ve bu anlara ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu Çağla Şıkel'in virüse yakalandığı iddia edildi. Programına 15 gün mecburi ara vereceği söylenen Şıkel, sosyal medya hesabından test yaptırdığını ve sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı yaptırmış ve o anlara ilişkin kareleri de "3. faz gönüllüsü olarak Coronavac aşımı oldum. Coronadan korkun, aşıdan değil" notuyla paylaşmıştı.

KORONAYA YAKALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Şıkel'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuş ve ünlü sunucuya "Nasıl aşı oldunuz, size ayrımcılık mı yapıldı?" şeklinde sorular yöneltilmişti. Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken bugün aşı yaptıran Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı öne sürüldü.

Çağla Şikel'in her sabah canlı yayınlanan programı bugün banttan yayınlandı

SOSYAL MEDYADAN CEVAP VERDİ

Adeta deprem etkisi yaratan bu haber sonrası, FOX TV'de ekrana gelen 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programının sunuculuğunu üstlenen Şıkel'in ilk etapta 15 gün programa çıkamayacağı söylense de Şıkel, tüm iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

NEGATİF TEST SONUCUNU PAYLAŞTI

Negatif test sonucunu paylaşan ünlü sunucu, "Temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız" ifadelerine yer verdi.