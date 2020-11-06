Koronavirüs aşısı son durum: AstraZeneca korona aşısı ne zaman çıkacak? Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar?

Koronavirüs aşısı bulundu mu sorusu, vaka artışları ile birlikte yeniden gündeme geldi. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın geliştirdiği korona aşısı için ise tarih verildi. Peki, koronavirüs aşısının fiyatı kaç?

Koronavirüs son durumu merak ediliyor. Covid-19 yeniden artışa geçti. Dünya çapında sayısız ölüme neden olan koronavirüs için neredeyse tüm ülkeler aşı çalışmalarını sürdürüyor. AstraZeneca'nın daha önce durduğu aşı çalışmaları ise 13 Eylül'de yeniden başlamıştı. Koronavirüs aşısının tarihi ve fiyatı konusunda şirketten açıklama geldi. İşte, koronavirüs aşısının fiyatı...

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot tarafından, Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirmeleri yapılan koronavirüs aşısının kullanımı ve fiyatı konusunda açıklama yapıldı. Buna göre, klinik deneyleri devam eden AstraZeneca koronavirüs aşısının geniş çaplı aşılamasına en erken aralık ayında geçilebilir, ancak 2021 Ocak ayında aşılama yapılması mümkün. Yıl sonuna yetiştirilmesi düşünülen aşının onay aşamasından geçmesi durumunda milyonlarca doz aşıyı tedarik etmenin mümkün olduğu da belirtildi.

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR?

Henüz piyasaya çıkmamış olan Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın üzerinde çalıştığı covid-19 aşısının muhtemel fiyatı da şirketin CEO'su tarafından açıklandı. Bir doz aşının fiyatını 4 ya da 5 dolar yani 34 - 42 TL arasında olması bekleniyor.