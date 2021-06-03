Koronavirüs aşısı yaptıranlar arasında yapılacak çekilişte kazanana 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ederken, aşılanmak istemeyen insanların çoğunlukta olduğu ülkelerde aşıya teşvik için çeşitli yöntemler izleniyor. Hong Kong da aşıya teşvik için yeni uygulama hayata geçiren ülkeler arasına katıldı. Aşı olanlara yönelik düzenlenecek piyangoda, talihliye 1 milyon 400 bin dolar değerinde ev hediye edilecek.

Koronavirüs salgını dünya genelinde hızla can almaya devam ederken, ülkeler de bir an önce vatandaşları aşılayarak, toplumsal bağışıklık kazanmalarını sağlamak istiyor. Ancak bazı ülkelerde aşıya karşı güven, henüz tam oturmadı. Bu nedenle çok sayıda insan da aşı olmaktan çekiniyor.

HONG KONG DA TEŞVİK ADIMI ATIYOR

Vatandaşların aşılama faaliyetlerine az katıldığı ülkelerde aşılanan insan sayısını artırmak için çeşitli yöntemler izlenmeye başladı. Aşıya teşvik uygulamalarından biri de Uzak Doğu'daki Hong Kong'da gerçekleştirilecek. Aşılama oranlarında istenilen seviyeye gelinmeyen Hong Kong'da özel piyango çekilişi düzenlenecek.

TALİHLİYE SERVET DEĞERİNDE EV VERİLECEK

Büyük ödül olarak 1 milyon 400 bin dolar değerinde bir ev hediye edilecek. 15 Haziran'da başlayacak çekilişe sadece iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış olanlar katılabilecek.